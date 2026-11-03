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임신 21주 고위험 임신부, 병원 못 찾아 구급차서 출산 [이슈플러스]

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대전=강은선 기자 groove@segye.com

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양수 터지고 극심한 산통…대전·인근 병원 수소문에도 분만 불가
구급대원 6명·구급차 2대 투입…산모·신생아 세종 병원 이송

임신 5개월 차에 양수가 터진 고위험 임신부가 구급차 안에서 출산했다. 

 

3일 대전소방본부에 따르면 전날 오후 7시15분쯤 대전 유성구의 한 산부인과에서 출산이 임박한 고위험 임신부가 있다는 신고가 들어왔다. 

 

30대 임신부 A씨는 임신 21주 차로 당일 극심한 복통과 함께 양수가 터진 상태였다. 그러나 이 병원에서는 응급 분만을 할 수 있는 여건이 안됐다. 

 

소방 당국은 대전과 인근 지역 병원을 수소문했으나 바로 입원 및 분만이 가능하다고 회신이 온 온 병원이 없었다. 

 

A씨는 구급차 안에서 대기 도중 극심한 산통을 겪었고 병원을 찾지 못한 채 결국 구급 대원들의 도움을 받아 구급차 안에서 응급 분만이 이뤄졌다.

 

당시 소방 당국은 A씨가 출산하는 만일의 상황에 대비해 구급차 2대와 구급대원 6명을 투입한 상태였다. 

 

소방 당국은 세종의 한 병원에서 입원이 가능하다는 회신을 받고 최초 신고 2시간여 만인 오후 9시 16분쯤 A씨와 신생아를 이 병원으로 옮겼다.

 

신생아는 이 병원 중환자실 인큐베이터에서 치료받는 것으로 전해졌다. 

 

대전소방본부 관계자는 “조산에 응급 상황이라 병원 전원에 시간이 소요될 수 밖에 없어 전원을 마냥 기다릴 수 없어 구급차 안에서 대원들이 아기를 받았다”며 “현재는 산모와 신생아 모두 병원에서 치료받고 있다”고 말했다.


대전=강은선 기자 groove@segye.com 기자페이지 바로가기

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