[사설] 대통령·경호원 민감 정보까지 유출되는 한심한 나라

이재명 대통령 부부와 국무위원, 대통령 경호원 등 168명의 개인정보가 인터넷에 무더기로 유출돼 약 5개월간 노출된 사실이 드러났다. 대통령 전용기인 공군 1호기 탑승자들의 명단과 생년월일, 국문·영문 이름, 소속·직책, 여권번호 등 민감한 신상정보가 외부에 공개됐다니 충격적이다. 국가 최고지도자의 신변 안전과 직결된 정보조차 제대로 지키지 못한 정부의 보안관리 실태가 한심할 따름이다.



이번 사건은 지난 6월 이 대통령의 벨기에·이탈리아·프랑스 순방을 앞두고 공군 1호기 탑승자 명단이 담긴 파일을 악성코드 검사 목적으로 외부 보안 사이트에 올리면서 발생한 것으로 추정된다. 이 사이트에서는 유료 회원 등이 아무런 제약 없이 파일을 내려받을 수 있어 민감한 개인정보가 제3자에게 유출됐을 가능성을 배제할 수 없다. 더욱 가관인 것은 대통령 경호와 국가안보에 중대한 영향을 줄 수 있는 정보들이 무려 5개월간 외부에 노출됐는데도 이를 제때 차단하지 못했다는 점이다. 정보 유출을 감시할 보안시스템이 무용지물 상태였다는 방증이다.



해당 파일에는 이 대통령 부부를 비롯해 김용범 당시 정책실장, 위성락 국가안보실장, 한성숙 현 국무총리, 조현 외교부장관 등의 개인 정보가 담겨 있었다. 대통령과 국무총리, 국가안보실장 등 국정 운영 컨트롤타워의 신상정보가 외부에 노출된 것은 국가적 망신이 아닐 수 없다. 만에 하나 이 정보가 적대 세력의 손에 들어가 테러 등에 악용됐다면 어찌 되었겠는가.



이번 사건은 해킹이 아닌 정보 유출이라는 게 정부의 판단이다. 공직자의 보안 불감증과 기강 해이가 빚은 인재일 가능성이 크다. 재발 방지를 위해서는 사건의 전말을 밝히고 책임 소재를 철저히 가려야 한다. 경찰은 경위 파악을 위한 수사에 착수했고, 외교부도 컴퓨터와 이메일 등에 대한 기술적 점검을 포함해 자체 조사를 진행하고 있다. 외교부 의전실 직원이 보안업체 사이트에 자료를 올려두고 방치했다는 의혹도 제기된다. 정부와 수사 당국은 누가 어떤 경위로 보안문서를 외부 사이트에 올렸는지, 보안 규정 위반과 관리·감독 부실은 없었는지 낱낱이 밝혀 책임을 물어야 한다. 유출된 정보가 적대 세력에 넘어갔는지 확인해야 함은 물론이다. 이번 사태를 반면교사 삼아 청와대·외교부·경호처의 구멍 뚫린 정보보안 체계도 전면 정비하길 바란다. 무엇보다 민감한 정보를 다루는 공직자들의 보안 불감증을 뿌리 뽑는 계기로 삼아야 할 것이다.

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