토핑 요거트, 플레인보다 당류 2~3배…포화지방도 제품별 최대 5.7배 차이

초콜릿이나 그래놀라 등을 넣은 토핑 요거트의 당류 함량이 일반 플레인 요거트보다 2∼3배 높은 것으로 나타났다.생성형 AI로 만든 이미지

초코볼이나 그래놀라, 과일 콩포트 등을 곁들인 토핑 요거트의 당류 함량이 일반 플레인 요거트보다 2~3배 높은 것으로 나타났다.

제품 1개에 들어 있는 포화지방은 하루 영양성분 기준치의 최대 57%에 달했고, 제품 간 가격도 최대 5배 차이가 났다.

한국소비자원은 시중에서 판매되는 토핑 요거트 16개 제품을 대상으로 품질과 안전성을 시험·평가한 결과 이같이 확인됐다고 3일 밝혔다.

조사 대상은 초코 토핑 9개, 그래놀라 토핑 3개, 콩포트 토핑 4개 제품이다.

◆ 토핑 요거트 당류, 플레인 요거트보다 2~3배 많아

시험 대상 제품 1개당 당류 함량은 13~21g으로, 1일 영양성분 기준치(100g)의 13~21% 수준이었다. 제품 100g당 당류 함량은 9~15g으로, 일반 플레인 요거트의 당류 함량(100g당 4.5g)보다 약 2~3배 높았다.

초콜릿과 그래놀라, 과일 콩포트 등 토핑이 더해지면서 당류 함량이 높아진 것으로 분석된다.

제품별로는 서울우유협동조합의 ‘비요뜨 베리콩포트’가 21g으로 당류 함량이 가장 많았다. 반면 서울우유협동조합의 ‘마이픽 꺾어먹는 요거트 플레인 ft. 쿠키링’과 ㈜요즘의 ‘플레인 그릭요거트 with 블루베리 콩포트’는 각각 13g으로 가장 적었다.

포화지방 함량은 제품 1개당 1.5~8.5g으로, 1일 영양성분 기준치(15g)의 10~57% 수준이었다. 특히 ‘플레인 그릭요거트 with 블루베리 콩포트’는 포화지방이 8.5g으로 가장 많았고, ‘비요뜨 베리콩포트’는 1.5g으로 가장 적었다.

열량은 제품 1개당 140~273kcal였으며, 단백질은 5~13g으로 제품별 차이를 보였다.

포화지방, 당류, 칼슘, 나트륨 시험결과(1개 기준). 한국소비자원

◆ 토핑 양 최대 38g…제품 가격도 최대 5배 차이

토핑과 요거트의 양도 제품별로 차이가 있었다. 시험 대상 제품의 총 내용량은 123~167g이었고, 토핑은 6~38g, 요거트는 105~129g으로 조사됐다.

총 내용량이 가장 많은 제품은 ‘비요뜨 베리콩포트’로 167g이었으며, 가장 적은 제품은 ‘요플레 토핑 다크초코’로 123g이었다.

토핑 양은 콩포트 제품인 ‘비요뜨 베리콩포트’가 38g으로 가장 많았고, 초코 제품인 ‘마이픽 꺾어먹는 요거트 플레인 ft. 쿠키링’은 6g으로 가장 적었다. 요거트의 물성도 달랐다. 일반 요거트 13개 제품 가운데 4개는 상대적으로 되직하고, 4개는 중간 정도, 5개는 묽은 편으로 나타났다. 그릭 요거트 3개 제품은 점착성에서 차이를 보였다.

제품 1개당 가격은 978~4900원으로 최대 5배 차이가 났다. 100g당 가격은 일반 요거트가 752~1271원, 그릭 요거트가 1057~3769원이었다.

특히 ‘플레인 그릭요거트 with 블루베리 콩포트’는 1개당 4900원으로 가장 비쌌고, ‘빅초코볼 요거트’는 978원으로 가장 저렴했다.

◆ 유산균·안전성은 전 제품 기준 적합…영양성분 확인해야

유산균 수는 요거트 1g당 5억~57억 CFU(집락형성단위)로, 시험 대상 16개 제품 모두 관련 기준을 충족했다. 무지유고형분 함량도 10~19%로 전 제품이 기준에 적합했다.

대장균군과 살모넬라 등 미생물 5종, 납·카드뮴 등 중금속, 이물 혼입 여부를 확인한 결과에서도 모든 제품이 관련 기준을 충족했다.

요거트와 토핑에서 확인한 곰팡이독소 역시 기준에 적합했으며, 콩포트 토핑에서는 파튤린이 검출되지

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지