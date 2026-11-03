與, 내부 반발에 ‘신천지 의혹’ 보고 무산… 김민석은 사과

더불어민주당이 3일 의원총회에서 신천지 신도 집단 입당 의혹에 대한 자체 진상조사 결과를 보고하려던 계획이 의원들의 반대로 무산됐다. 당내 갈등이 재연될 수 있다는 우려에 조사를 주도한 박선원 최고위원은 보고에 나서지 못했고, 김민석 대표는 당내 분열을 초래한 데 대해 사과의 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 김 대표를 향해 ‘반명·분열주의·신천지’(반·분·신) 3자 비밀연합 의혹을 증명하라고 요구해 온 친청(친정청래)계와 친석(친김민석)계의 갈등은 당분간 지속될 전망이다.



민주당은 이날 국회에서 의원총회를 열어 당원정비 태스크포스(TF)의 신천지 관련 의혹 조사 결과를 보고받을 예정이었다. TF 단장인 박 최고위원이 직접 보고할 것으로 알려졌지만, 다수 의원이 당내 갈등 확산을 우려하며 “보고하지 말라”는 의견을 제시했다. 이에 박 최고위원의 보고 대신 김 대표가 관련 내용을 설명한 것으로 전해졌다. 안규백 의원은 “전반적인 당 문제에 대해 본인(김 대표)이 사과한다고 했다”고 전했다. TF는 신천지 신도들이 대거 입당한 정황을 파악한 것으로 전해졌다. 해당 TF는 지난 8월24일 김 대표가 이중 당적, 유령당원, 비자발 입당 실태 조사를 지시하면서 구성됐다.

의원총회 더불어민주당 김민석 대표(앞줄 오른쪽 두 번째)와 한병도 원내대표(〃 오른쪽) 등 의원들이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 국기에 대한 경례를 하고 있다. 민주당은 이날 의총에서 조작기소 특검 등에 대해 논의했다. 허정호 선임기자

당내에서는 신천지 의혹의 실체를 규명해야 한다는 필요성과 함께 조사 결과를 둘러싼 논쟁이 계파 갈등으로 번지는 상황을 경계하는 목소리가 나온다. 박지원 의원(5선)은 취재진에 “김 대표가 전당대회 때 말한 게 잘못이다. 그럼 쿨하게 사과해야 한다”고 말했다. 박 의원은 친청계인 이성윤 최고위원으로부터 문제될 소지가 “아무것도 없다”고 들었다고 전했다. 한 민주당 의원은 “지금 우리가 신천지로 갈등할 상황인가”라고 했다.



당 지도부가 계파 간 이견을 어떻게 조율할지도 과제로 떠올랐다. 이재명정부 초대 국무총리 출신인 김 대표는 당내 절대다수를 차지한 친명(친이재명)계의 지원으로 당권을 잡았지만, 전당대회 과정에서 불거진 친청계와의 갈등은 계속되고 있다. 당 안팎에서는 정부의 국정운영을 뒷받침해야 할 시점에 당내 갈등이 장기화하는 데 대한 우려도 나온다. 한 친명 핵심 의원은 “뭐라 말하기가 참 딱하다”며 김 대표의 리더십을 에둘러 비판했다.



양측이 맞서는 핵심 쟁점은 신천지 신도들의 집단 입당 여부와 이들이 당내 특정 세력과 연계됐는지 여부다. 친청계는 ‘반·분·신’ 3자 비밀연합의 실체를 공개할 것을 촉구하며 김 대표에게 근거 제시를 요구해 왔다. 정청래 전 대표는 지난달 25일 페이스북에 “의혹은 누가 제기했나. 주장한 측에서 근거를 대라”고 했다.



정 전 대표는 전당대회 과정에서 김 대표의 의혹 제기를 정면 반박하고 자신이 당대표 연임에 성공할 경우 김 대표를 당 윤리감찰단에 회부해 관련 의혹을 규명하겠다고 했다. 한민수 최고위원도 “만약 당권을 잡겠다고 허위로 주장한 것이라면 그대들은 선을 넘어도 한참 넘은 것”이라고 했다.



친청계는 신천지 신도들의 집단 입당이 사실로 확인되더라도 김 대표가 제기한 ‘3자 비밀연합’ 의혹까지 입증되는 것은 아니라는 입장이다. 친청계가 전당대회 결과에 영향을 미치기 위해 신천지와 ‘연대’했다는 것이 김 대표의 ‘비밀연합’ 주장 취지인 만큼, 집단 입당 정황과 실제 연대 여부는 별개라는 것이다. 반면 당원정비 TF는 집단 입당 의혹에 대한 사실관계 확인을 진행해 온 만큼, 조사 결과를 어떤 방식으로 공개하고 후속 조치를 취할지도 남은 과제다.



김 대표와 친청계 사이의 이견은 전당대회 과정부터 이어져 왔다. 최민희 최고위원은 지난 7월 당원 여론조사에서 정 전 대표가 앞선다고 강조하며 선호투표제에 대해 “1인 1표제를 조금은 희석하는 측면이 있다”고 했다. 한 최고위원도 “선호투표제가 아니었다면 정 전 대표가 당선됐을 것”이라고 했다.



신천지 의혹을 둘러싼 지도부 내 갈등은 지난달 공개 회의에서도 표출됐다. 이성윤 최고위원은 지난달 23일 김 대표가 참석한 당 회의에서 “신천지 개입 의혹 문제를 이제는 끝내야 할 시점”이라며 “당 차원에서 조사한 결과를 있는 그대로 국민과 당원에게 신속히 밝히라”고 요구했다. 그러자 옆에 있던 박 단장은 김 대표를 향해 기자회견을 열겠다면서 “대표님 저 공개하겠습니다”라고 말했고, 이 장면은 그대로 생중계됐다. 당내에서는 지도부 내 이견이 공개적으로 표출된 데 대한 우려도 제기됐다. 한 의원은 “어떻게 지도부 일원이 조율도 안 된 중대 사안을 발표하겠다고 공개된 장소에서 당대표에게 통보식으로 말하는 일이 발생할 수 있나. 당이 정상이 아닌 것 같다”는 비판도 나왔다.

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