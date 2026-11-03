‘BTS 가오슝·자카르타 공연’ 극장서 본다

그룹 방탄소년단(BTS)이 대만 가오슝과 인도네시아 자카르타에서 여는 ‘BTS 월드투어 ‘아리랑’(WORLD TOUR ‘ARIRANG’)’(포스터)을 전 세계 80여개국 극장에서 상영한다.

소속사 빅히트뮤직은 3일 팬 플랫폼 위버스 공지를 통해 공연 실황을 중계하는 ‘라이브 뷰잉(LIVE VIEWING)’ 개최 일정을 밝혔다. 상영 대상은 이달 21일 가오슝 2일차 공연과 다음 달 29일 자카르타 3일차 공연이다. 가오슝 공연은 약 3300개, 자카르타 공연은 약 2800개 극장 대형 스크린에서 만날 수 있다.



방탄소년단은 앞서 고양과 부산, 도쿄, 부에노스아이레스, 상파울루 공연도 라이브 뷰잉으로 선보였다. 국내에서는 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 멀티플렉스 3사에서 관람할 수 있다. 티켓 예매는 5일 시작된다. 국내 예매는 오전 10시, 글로벌 예매는 같은 날 오후 10시 열린다.



방탄소년단은 오는 19일 대만 가오슝을 시작으로 태국 방콕, 말레이시아 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 인도네시아 자카르타까지 5개 도시에서 15회에 걸쳐 월드투어 ‘아리랑’의 동남아시아 투어를 연다.

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