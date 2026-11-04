갓잇, '불닭 파스타&퀘사디아 세트' 출시

멕시칸 타코 전문 브랜드 갓잇(GOD EAT)이 불닭 로제 파스타와 불닭 치킨 퀘사디아를 함께 구성한 '불닭 파스타&퀘사디아 세트'를 출시하며 메뉴 라인업을 확대했다.

이번 신메뉴는 '불닭 로제 파스타'와 '불닭 치킨 퀘사디아'를 중심으로 사이드 및 소스를 함께 구성한 세트다. 갓잇은 불닭의 매운 풍미를 바탕으로 서로 다른 조리 방식과 식감의 요리를 조합했다.

불닭 로제 파스타는 로제 소스에 불닭의 풍미를 더하고 치즈와 불닭 랜치를 함께 사용해 부드러운 맛을 더한 메뉴다.

불닭 치킨 퀘사디아는 또띠아에 불닭 치킨과 치즈를 채워 넣었다. 구운 또띠아의 식감에 치즈와 불닭 치킨을 조합한 메뉴다.

두 메뉴는 불닭의 매운 풍미를 공통으로 활용하면서 파스타와 퀘사디아라는 서로 다른 형태로 구성됐다. 여기에 사이드 및 소스를 더해 멕시칸 스타일의 한 판 메뉴로 선보였다.

신메뉴에는 퀘사디아와 살사, 고수 등 갓잇이 활용해 온 멕시칸 요소도 반영됐다. 불닭 특유의 풍미를 유지하면서 멕시칸 요리의 재료와 구성을 접목했다. 불닭 랜치와 치즈를 활용해 매운 풍미에 부드러운 맛을 더했다.

갓잇은 이번 세트를 통해 기존 멕시칸 메뉴에 선택지를 추가했다. 파스타와 퀘사디아를 함께 구성해 메뉴 라인업을 확대했다.

갓잇 관계자는 “불닭의 매운맛을 갓잇의 멕시칸 메뉴와 접목해 파스타와 퀘사디아로 구성했다”며 “서로 다른 메뉴의 맛과 식감을 함께 구성하는 데 중점을 뒀다”고 말했다.

한편 갓잇은 멕시칸 타코 전문 브랜드로 가맹사업을 전개하고 있다. 회사 측에 따르면 최근 계약 완료 지점을 포함해 전국 57호점까지 가맹점을 확대했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지