농심, 구미산 밀가루로 만든 한정판 라면 20만봉 출시

농심이 6일부터 8일까지 경북 구미시에서 열리는 ‘2026 구미라면축제’에서 구미산 밀가루를 활용한 한정판 라면을 선보인다.

농심은 구미라면축제를 맞아 지역 농가에서 생산한 밀을 원재료로 사용한 ‘구미라면축제면’을 출시한다고 3일 밝혔다. 이 제품은 밀가루 원료의 100%를 구미산으로 사용한 것이 특징이다. 얼큰한 소고기장국 스타일의 국물에 표고버섯과 당근, 청경채 등을 넣어 감칠맛을 살렸다.

구미라면축제면은 농심 구미공장에서 총 20만봉 한정 생산된다. 축제 현장뿐 아니라 행사 첫날인 6일부터 자사 온라인몰인 ‘농심몰’에서도 판매한다.

농심은 축제 기간 구미공장에서 당일 생산한 신라면과 짜파게티 등을 판매하는 ‘갓 튀긴 라면’ 행사도 진행한다. 서울 성수동에서 운영 중인 안테나숍 ‘신라면 분식’을 축제 현장에 옮긴 ‘신라면 분식 in 구미라면축제’ 부스도 마련한다.

방문객이 원하는 토핑을 조합해 자신만의 라면을 만드는 체험 프로그램과 신라면 골드 시식, 한정 굿즈 판매 등도 운영한다. 축제에서는 이색 라면 요리를 선보이는 ‘라면 레스토랑’과 외국인 참가자들의 요리 경연인 ‘구미 글로벌 라면 챌린지’도 열린다.

구미라면축제는 국내 최대 라면 생산기지인 농심 구미공장이 위치한 지역 특성을 살린 행사다. 지난해에는 사흘간 약 35만명이 방문했다. 농심은 2022년 첫 행사부터 올해까지 5년 연속 참여하고 있다.

농심 관계자는 “구미 농가가 재배한 우리 밀을 활용해 지역 상생의 범위를 넓히고 지역경제 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.

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