박지원 “김민석, 신천지 의혹 사과하고 끝냈으면 좋겠다”

더불어민주당 박지원 의원이 당내 갈등을 촉발한 ‘신천지 집단 입당 의혹’과 관련해 “별거 없다고 생각한다”며 김민석 대표가 당원들에게 사과하고 논란을 매듭지어야 한다고 주장했다.

박 의원은 3일 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “친청(친정청래)계 이성윤 최고위원에게 신천지 문제를 물었더니 ‘아무것도 없다’고 했지만, (당원 정비 TF 단장인) 박선원 의원은 ‘조금 있다’고 하더라”며 “국민의힘에는 세게 적용하고 민주당에도 신천지 문제가 있다면 있는 그대로 발표해 국민이 판단하도록 해야 한다. 덮어서도, 과장해서도, 싸워서도 안 된다”고 강조했다.

더불어민주당 박지원 의원. 연합

김 대표의 사과가 당 대표 리더십을 흔들 수 있다는 지적에는 “누구든지 잘못할 수 있고 경선 과정에서 과열됐기 때문에 그런 얘기를 했다고 하더라도 진솔하게 사과하는 것이 훨씬 더 좋다”고 답했다.

다만 김 대표를 향한 당내 비판에 대해서는 자제를 당부했다. 박 의원은 “김 대표에 대한 비판도 있고 저도 한다”면서도 “지금 100일도 안 됐는데 당 대표를 흔들어서 좋을 게 뭐냐”고 반문했다. 이어 “우리 민주당에 이재명 대통령이 있고 당 대표 김민석이 있다고 하면 일단 중심으로 뭉쳐줘야 한다”며 “당원들은 김 대표를 세워주고 결과를 보자는 것”이라고 말했다.

정청래 전 대표가 최근 김 대표의 취임 100일을 언급하며 “그때 어떤 깃발을 들지 생각 중”이라고 발언한 데 대해서는 “그 생각은 틀렸다”고 주장했다.

박 의원은 “무슨 홍위병 깃발을 들겠느냐, 태극기 깃발을 들겠느냐”며 “지금은 전직 대표로서 김 대표가 다소 마음에 안 들고 미흡하더라도 단결해서 성공할 수 있도록 도와주는 것이 정청래 정치의 미래가 있다”고 지적했다.

민주당은 이날 오후 의원총회를 열어 신천지 의혹에 대한 당 자체 조사 결과를 보고할 예정이다. 이번 의혹은 지난 8월 전당대회 당시 김 대표가 제기한 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀 연합’ 주장으로 촉발됐다.

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