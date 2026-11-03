농산물 하락에 10월 물가 2.8%…"최고가격제로 0.8%p 낮춰"

10월 소비자물가가 지난해 같은 달보다 2.8% 오르며 두 달 연속 2%대 상승률을 기록했다.

농산물 가격이 하락하면서 전체 물가 상승 폭은 전월보다 줄었다. 다만 즉석식품이 12.4% 오르는 등 가공식품과 외식 가격 상승 폭은 확대됐다.

정부는 석유제품 최고가격제가 전체 물가 상승률을 0.8%포인트(p) 낮췄다고 추정했다. 최고가격제가 없었다면 물가 상승률이 3.6%에 달했을 것이라는 설명이다.

3일 국가데이터처가 발표한 '2026년 10월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 120.73(2020년=100)으로 전년 동월보다 2.8% 상승했다.

물가 상승률은 지난 8월 3.1%에서 9월 2.9%로 낮아진 뒤 10월에도 0.1%p 하락했다. 전월 대비로는 0.2% 올랐다.

품목별로는 농축수산물이 1.7% 하락했다. 지난달 0.3% 하락한 데 이어 하락 폭이 커졌다.

축산물과 수산물이 각각 4.8%, 5.4% 올랐지만 농산물이 7.5% 내렸다. 채소류는 11.2%, 과실은 8.4%, 곡물은 3.7% 하락했다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 "최근 태풍 피해가 없고 작황 호조로 채소류 가격이 하락했다"며 "농축수산물이 전체적인 2%대 유지에 크게 기여한 것으로 보인다"고 설명했다.

반면 가공식품은 2.9% 상승해 전월 2.1%보다 상승 폭이 확대됐다. 제품 출고가 인상이 순차적으로 반영되고 추석 명절 할인이 끝난 영향이다.

죽 등이 포함된 즉석식품은 12.4% 올랐다. 전월 상승률 9.5%보다 2.9%p 높아졌다. 비스킷과 빵은 각각 5.9%, 라면은 1.4% 상승했다.

석유류는 14.9% 상승해 전체 물가를 0.56%p 끌어올렸다. 경유가 19.7%, 휘발유가 11.6% 올랐다.

자동차용 액화석유가스(LPG) 상승률은 전월 9.8%에서 14.5%로, 취사용 LPG는 11.8%에서 15.2%로 확대됐다. 석유류 전체 상승률도 전월보다 0.1%p 높아졌다.

가공식품과 석유류 등을 포함한 공업제품은 4.4% 상승했다.

휴대전화기와 컴퓨터 등 정보기술(IT) 제품 가격도 올랐다. 휴대전화기는 10.8% 상승해 2001년 5월(16.5%) 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

휴대용 멀티미디어 기기는 24.3%, 컴퓨터는 26.2% 올랐다. 이 심의관은 최근 반도체 가격 상승 등이 컴퓨터 가격에 영향을 미쳤다고 설명했다.

서비스 물가는 2.7% 상승했다. 개인서비스가 3.3%, 공공서비스가 1.7%, 집세가 1.4% 올랐다.

개인서비스 중 외식은 2.9% 상승해 전월 2.5%보다 상승 폭이 확대됐다. 생선회가 5.9% 오르는 등 일부 외식 품목 가격 상승이 영향을 미쳤다.

외식 제외 개인서비스는 3.6% 상승했다. 전년 추석 기저효과로 여행·숙박 관련 품목의 상승세가 둔화하면서 전월 4.3%보다 상승 폭이 줄었다.

구입 빈도와 지출 비중이 높은 품목으로 구성한 생활물가지수는 2.6% 올랐다. 전체 물가 상승률은 낮아졌지만 생활물가 상승률은 전월보다 0.1%p 높아졌다.

생활물가 중 식품은 1.5%, 식품 이외는 3.2% 상승했다. 신선식품지수는 신선채소와 신선과실 가격이 내리면서 6.2% 하락했다.

물가의 기조적 흐름을 보여주는 식료품 및 에너지 제외 지수는 2.8% 상승해 전월과 같았다. 농산물 및 석유류 제외 지수는 2.8% 올라 전월보다 상승 폭이 0.1%p 확대됐다.

재정경제부는 농축수산물 가격이 3개월 연속 하락하면서 전체 물가 상승 폭이 축소됐다고 평가했다.

석유제품 최고가격제도 물가 상승 압력을 낮췄다고 설명했다. 국제유가 상승에도 국내 휘발유 평균 가격은 9월 ℓ당 1858원에서 10월 1857원으로 비슷한 수준을 유지했다.

정부는 김장철을 앞두고 주요 재료의 수급과 가격 관리에 나설 계획이다. 10월 배추 가격은 11.8% 하락했지만 무는 12.5%, 젓갈은 10.1%, 참깨는 4.2%, 마늘은 1.2% 올랐다.

재경부 관계자는 "김장재료 수급 안정을 위해 역대 최대 규모의 김장대책을 시행하고 최고가격제 등을 통해 석유류 가격 안정화에 노력하겠다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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