차예련 학폭 의혹 최초 폭로글 사라졌다

배우 차예련을 둘러싼 학교폭력 의혹이 제기된 가운데 논란의 출발점이 된 최초 폭로 게시물이 임시조치된 것으로 확인됐다. 소속사가 의혹을 부인하고 동창이라고 주장하는 이들 사이에서도 엇갈린 증언이 나온 상황에서 게시물에 대한 접근이 어려워지면서 그 배경에 관심이 모인다.

3일 온라인 커뮤니티에는 차예련의 학교폭력 의혹을 처음 제기한 게시물이 임시조치됐다는 안내가 게시됐다.

해당 글은 지난달 29일 올라온 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 게시물이다. 현재 해당 페이지에는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제44조의2에 따른 임시조치로 게시물 접근이 제한됐다는 문구가 표시됐다.

임시조치는 게시물로 인한 권리 침해를 주장하는 신청이 접수됐을 때 정보통신서비스 제공자가 해당 게시물에 대한 접근을 일정 기간 제한하는 제도다. 게시물의 진위나 의혹의 사실관계가 확정됐다는 의미는 아니다. 구체적인 신청 주체와 조치 경위는 알려지지 않았다.

앞서 최초 게시물 작성자 A씨는 자신이 중학교 시절 1985년생 여배우에게 지속적인 괴롭힘과 폭행을 당했다고 주장했다. 특히 학교 인근 건물에서 뺨을 맞아 고막이 찢어지는 피해를 입었다고 호소하며 사과를 요구했다.

작성자는 글에서 배우의 실명을 직접 밝히지 않았다. 다만 출생 연도와 서울 중계중 출신이라는 단서가 공개되면서 온라인상에서 차예련의 이름이 거론됐다.

논란이 확산하자 차예련의 소속사 HB엔터테인먼트는 지난달 30일 "확인 결과 사실무근"이라는 입장을 내고 의혹을 부인했다.

이후 온라인에서는 자신을 동창이라고 밝힌 누리꾼들의 상반된 주장이 이어졌다. 일부는 당시 차예련이 위압적인 무리와 어울렸다는 취지의 주장을 내놓은 반면, 다른 이들은 누군가를 괴롭히거나 폭행하는 모습을 본 적이 없다고 반박했다.

<뉴시스>

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