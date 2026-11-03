‘저PBR’ 명단 공개 첫 날, 대상종목 71.5% 오름세로 [경제 레이더]

주가순자산비율(PBR) 하위 기업 명단 공개 뒤 첫 거래일에 대상 종목 10곳 중 7곳이 일제히 상승 마감했다. 저평가 꼬리표가 붙은 기업들이 기업가치 제고에 나설 것이란 기대감이 매수세를 자극한 것으로 풀이된다.



2일 한국거래소에 따르면 이날 증권사 거래시스템 종목명에 ‘저PBR’ 태그가 처음 부착된 코스피 96개사, 코스닥 55개사 등 총 151개 종목 가운데 115개(76.2%)가 오름세로 장을 마쳤다. 하락한 종목은 32개, 보합은 4개였다.

2일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 종가가 나오고 있다. 뉴스1

코스피 소재 업종으로 PBR이 0.19배에 그친 현대제철이 전장 대비 11.61% 급등해 상승률 1위를 기록했다. 자유소비재인 롯데쇼핑(9.28%)과 산업재인 대한해운(9.2%), HL D&I(8.37%), 정보기술 업종인 케이씨(8.08%) 등이 큰 폭으로 올랐다. 반면 코스피 상장사인 진도(-4.12%)는 대상 기업 중 가장 큰 폭의 하락을 보였다. 코스닥 종목인 아즈텍WB(-3.93%)를 비롯해 원림(-3.59%), 세중(-2.87%), 오션인더블유(-2.15%) 등도 약세를 보였다. 미래에셋증권 김주연 연구원은 “현대제철 등은 거래소의 저PBR 기업 첫 공표에 따른 낮은 밸류 부각과 개선될 영업환경, 가치 제고 노력 기대감에 반등했다”고 진단했다.



이날 국내 증시가 기관 매수세에 힘입어 크게 오른 점도 이들 종목 주가에 우호적인 환경을 제공했다. 지난주 금요일 미국 뉴욕증시에서 인공지능(AI) 및 반도체 관련주가 급락한 탓에 ‘검은 월요일’이 우려됐지만, 투자 심리가 회복하며 반등에 성공한 것이다.



코스피·코스닥 지수는 모두 1%대 하락 출발했지만 상승 전환 후 각각 2.24%·1.38% 오른 5859.0와 734.36에 장을 마쳤다. 수급별로는 두 시장에서 모두 기관만 홀로 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 순매수 금액은 각각 1조2000억원대, 600억원대를 기록했다. 국내 증시에 미 기술주 급락 여파가 선반영됐고, 주말 사이 발표된 반도체 수출 호조가 긍정적인 요소로 작용한 것이란 분석이 나왔다.

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