[이코노 브리핑] 미래에셋, 디지털엑스 대표 교체 방침 외

미래에셋, 디지털엑스 대표 교체 방침

미래에셋그룹이 가상자산거래소 디지털엑스(옛 코빗) 대표이사를 교체할 방침이다. 1일 가상자산업계에 따르면 미래에셋 측은 이달 중 오세진 디지털엑스 대표를 교체하기로 하고 최근 당국에도 이런 의사를 전달한 것으로 알려졌다. 오 대표는 2020년 1월 코빗 대표이사에 취임해 2022년과 지난해 말 재선임돼 임기는 2028년 말까지였다. 올해 계열사 미래에셋컨설팅을 통해 당시 코빗 지분 97.15%를 확보한 미래에셋이 조직 장악에 속도를 높이는 것으로 풀이된다.

예탁원, 내년 6월 美 뉴욕사무소 개소

한국예탁결제원이 국내 투자자의 해외증권 투자확대에 대응해 내년 6월 미국 뉴욕에 해외사무소를 연다고 1일 밝혔다. 예탁원이 해외거점을 추가로 마련하는 것은 2011년 5월 홍콩사무소 설립 이후 약 16년 만이다. 뉴욕사무소는 해외증권 보관·결제 업무를 지원하고 미국 현지 금융기관과의 협력을 강화하는 역할을 맡는다.

국민은행, 국내 첫 GPU 파이낸싱 주선

KB국민은행은 글로벌 대체투자 운용사 브룩필드가 추진하는 약 12조6000억원 규모의 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 사업 금융 주선권을 확보했다고 1일 밝혔다. 국내 최초의 그래픽 처리 장치(GPU) 파이낸싱이자 국내 역대 최대 규모의 신디케이트론 금융 주선이라고 은행 측은 설명했다. 이 사업은 특수목적법인(SPC)을 통해 GPU 등 AI 컴퓨팅 인프라를 확보하고, 이를 네이버클라우드에 장기 공급하는 프로젝트다.

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