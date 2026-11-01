선관위특검, 이르면 내주 이의제기 투표지 정밀감정 할 듯

6·3지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 이르면 다음 주 이의 제기가 접수된 올림픽공원 핸드볼경기장 반출 투표용지의 정밀감정에 착수한다.



1일 법조계에 따르면 특검팀은 지난달 28∼29일 핸드볼경기장에서 공개 검증을 마친 뒤 반출된 투표용지 247만장 중 국민의힘 참관인 측이 추가 검증이 필요하다며 이의를 제기한 투표지 700여장의 이상 유무를 자체 분석하고 있다.

이태한 선거관리위원회 특별검사팀의 공개검증을 마친 6·3 지방선거 송파지역 투표함이 29일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 반출되고 있다. 연합뉴스TV 제공

이를 통해 실제 정밀감정이 필요하다고 판단한 투표지를 선별한 뒤 이르면 다음 주 국립과학수사연구원(국과수)이나 공소청 본청(옛 대검찰청) 법과학기획관 등에 감정을 의뢰할 계획이다.



검증 대상은 표면이 훼손됐거나 사후 변형 또는 변질된 흔적이 있는 투표지 등이 될 것으로 보인다.



앞서 국민의힘 참관인 측은 공개 검증 당시 접힌 흔적 없이 빳빳하거나 인주가 희미한 투표지 등에도 이의를 제기한 것으로 알려졌다.



이번 정밀감정 대상에는 투표지 외에 관련 장비도 포함돼 있다.



특검팀 관계자는 "정밀감정이 필요하다고 판단한 투표지와 관련 장비의 경우 한 치 의혹도 남지 않도록 후속 조치를 할 것"이라고 말했다.



특검팀은 이의 제기가 들어오지 않은 투표지에 대해서도 선관위에 현 상태 그대로 보전해달라고 요청한 상태다. 향후 추가 검증이 필요할 경우에 대비한 조처다.



이의 제기가 없었던 투표지는 선관위가 아닌 제3의 장소로 옮겨졌으며, 출입통제시스템 및 폐쇄회로(CC)TV 등의 보안설비와 24시간 상주 보안요원의 엄격한 감시 아래 보관되고 있다.



특검팀은 핸드볼경기장에서 반출된 시점부터 수사관이 동행해 하차·적치 전 과정을 직접 확인했다고 설명했다.



특검팀은 이와 별개로 공개 검증 하루 전인 지난달 27일 핸드볼경기장 압수수색을 통해 확보한 장내 CCTV 등을 통해 외부 침입 흔적이 있는지도 살펴보고 있다.

<연합>

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