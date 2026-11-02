전남광주 광산구 ‘반도체 대비’ 주민 의견 듣는다

전남광주통합특별시 광산구가 호남 반도체 클러스터 조성에 대비해 지역과 시민이 무엇을 준비해야 되는지를 모색하는 ‘광산구 생활현장 사회적 대화’를 추진한다.



1일 광산구에 따르면 이번 사회적 대화는 주민의 제안을 함께 논의하고 정책에 반영하는 상향식 소통 방식이다. 행정 주도의 하향식 방식에서 벗어나 주민의 이야기를 행정이 실현하는 절차인 셈이다. 구청장이 주민들과 지역의 미래를 논의하고, 생활현장에서 나온 의견을 후속 논의와 정책 검토로 이어가기 위해 마련됐다.



3일 송정1동 행정복지센터를 시작으로 12월15일까지 21개 행정복지센터를 대상으로 진행한다. 일부 행정복지센터는 공동으로 개최해 총 18회 운영할 예정이다.



대화 의제는 ‘반도체 클러스터 조성에 대비해 우리는 무엇을 준비해야 하는가?’이다. 일자리와 지역경제를 비롯해 교통과 이동환경, 주거 및 정주환경, 교육과 미래인재, 환경과 주민건강 등 5개 분야를 중심으로 기대되는 변화와 우려, 미리 준비해야 할 과제를 논의한다.



광산구는 참여 주민들에게 경기 평택 등 반도체공장이 들어선 지역의 사례와 토론 방법을 담은 사전학습 자료를 제공해 전문지식이 없어도 의견을 자유롭게 나눌 수 있도록 했다.



행정복지센터별 대화에서 도출된 과제는 의제별 후속 논의를 거쳐 내년부터 여러 행정복지센터 주민과 이해관계자가 참여하는 타운홀 미팅 방식의 연석회의에서 구체화한다. 이후 광산구민이 참여하는 공론장을 열어 논의 결과와 향후 정책 추진 방향을 공유할 예정이다.



현장 참여가 어려운 시민을 위한 온라인 의견수렴도 진행한다. 시민 누구나 네이버폼에서 반도체 클러스터 조성으로 기대되는 점과 우려되는 점, 광산구가 미리 준비해야 할 사항을 제안할 수 있다.



박병규 광산구청장은 “사회적 대화는 광산구가 민선 8기부터 역점적으로 추진해 온 사업이다”며 “지역의 미래를 준비하는 과정에서 가장 중요한 것은 시민의 일상과 현장의 목소리를 충분히 듣는 것”이라고 말했다.

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