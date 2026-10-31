가을비 내리는 주말…제주 최대 60㎜·돌풍 동반 [내일날씨]

11월 첫날이자 일요일인 1일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오전부터 곳곳에 비가 내리겠다. 비는 밤부터 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.

사진 = 뉴시스

31일 기상청에 따르면 1일 오전 경기 남서부와 충청권을 시작으로 비가 내리기 시작해 오후에는 남부지방과 제주도로 비가 확대되겠다. 밤부터는 서울과 인천 등 수도권을 비롯한 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다. 비는 2일 새벽부터 아침 사이 대부분 그치겠다.

1일부터 2일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기와 강원도 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남과 충북 5~10㎜다. 광주·전남은 5~40㎜, 전북 5~20㎜, 부산·울산·경남 5~30㎜, 대구·경북 5~20㎜로 예보됐다. 제주도에는 10~60㎜의 비가 내리겠다.

특히 제주도는 늦은 밤부터 2일 이른 새벽 사이 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 3~10도, 낮 최고기온은 10~18도로 예보됐다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 5도, 인천 6도, 춘천 3도, 대전 6도, 광주 7도, 부산 9도 등이다. 낮 최고기온은 서울 13도, 인천 13도, 춘천 11도, 대전 12도, 광주 15도, 부산 18도로 예상된다.

비가 내리기 전까지 강원 영동과 경북 동해안·북동 산지를 중심으로 대기가 건조하겠다. 오후부터 밤사이 강원 산지와 동해안에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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