KDI대학원, '2026 국제 문화 페스티벌' 개최…37개국 학생 참여

사진=KDI국제정책대학원 제공

KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)이 지난 10월 30일 국내외 학생과 교직원, 지역 주민 등이 함께한 '2026 KDIS International Culture Festival'을 개최했다.

올해 행사에는 37개국 학생들이 참여해 음식과 공연 등을 통해 각국의 문화를 소개했다. 다양한 국적의 학생들이 함께 생활하는 캠퍼스에서 서로의 문화를 경험하고 교류할 수 있도록 마련한 행사다.

사진=KDI국제정책대학원 제공

대학원 측에 따르면 28개국 학생들이 각 나라를 대표하는 요리를 준비했다. 한국과 우즈베키스탄, 인도, 이탈리아, 나이지리아, 멕시코를 비롯해 아시아와 아프리카, 북중남미, 유럽, 오세아니아 지역의 음식이 소개됐다.

무대에서는 각국의 전통음악과 춤을 현대적으로 재구성한 공연이 이어졌다. 학생들이 직접 참여해 각 나라의 음악과 춤, 문화를 소개했다.

한국문화를 체험하는 프로그램도 운영됐다. 참가자들은 떡메치기와 달고나 만들기, 한글 캘리그래피, DIY 이니셜 키캡 열쇠고리 만들기 등에 참여했다. 떡볶이와 어묵, 붕어빵 등 한국의 간식도 함께 제공됐다.

대학원 측에 따르면 행사에는 KDI대학원 학생과 교직원을 비롯해 인근 초등학생과 세종 시민 등 300명 이상이 참여했다. 지역 주민에게도 프로그램을 개방해 대학 구성원과 지역사회가 함께하는 문화 교류 행사로 진행했다.

외국인 유학생을 위한 장학금 전달도 함께 이뤄졌다. 기부 동호회 '계룡일심회'는 케냐, 말라위, 베트남, 나미비아 출신 유학생 4명에게 장학금을 전달했다. 계룡일심회는 2019년부터 KDI대학원 외국인 유학생을 대상으로 장학 후원을 이어오고 있다.

KDI대학원 관계자는 “앞으로도 다양한 문화 교류 프로그램을 통해 대학원 구성원 간의 소통과 화합을 증진하고, 지역사회와 함께 문화적 다양성의 가치를 나누는 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지