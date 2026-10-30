북한 해킹조직, AI로 한국 겨냥 피싱 문서 대량 제작

북한 해킹 조직이 인공지능(AI)을 활용해 한국 이용자를 겨냥한 피싱 문서를 대량 제작하는 등 사이버 공격의 속도와 규모를 키우고 있다는 분석이 나왔다.



AI 활용 범위도 가짜 채용과 신분 위장에서 악성코드 개발, 소프트웨어 공급망 공격까지 넓어지는 것으로 나타났다.

사진=게티이미지뱅크 제공

30일 마이크로소프트(MS) 위협 인텔리전스가 29일(현지시간) 공개한 보고서에 따르면 북한 해킹 조직들은 피싱과 신분 위장부터 악성코드 개발, 소프트웨어 공급망 공격까지 AI 활용 범위를 넓히고 있다.



MS는 북한 해킹 조직 8곳의 AI 도입 수준을 분석한 결과, 3곳은 AI를 일상적인 공격 업무에 통합한 '운영 정착' 단계로, 총 4단계 중 가장 높은 단계에 도달했다고 평가했다.



나머지 4곳은 AI 활용이 빠르게 확산하는 '가속' 단계, 1곳은 일부 업무에 AI를 도입한 '확대' 단계로 분류됐다.



특히 한국 이용자를 겨냥한 피싱 공격에도 AI가 활용됐다. 조직 1곳은 올해 8~9월 공격 대상별로 맞춤 제작된 PDF 유인 문서를 100개 이상 생성했으며, 수분 만에 수십 개씩 제작된 정황이 확인됐다.



AI를 활용한 가짜 채용과 신분 위장도 확산하고 있다. 올해 6월 8~12일 3개 위장 회사를 활용해 AI·블록체인·사이버보안 업계 종사자들에게 가짜 채용을 제안한 경우가 있었다.



악성코드 개발에도 AI가 동원됐다. MS는 북한 해킹 조직들이 '커서(Cursor)' 등 AI 코딩 도구를 활용해 코드 생성과 오류 수정, 탐지 회피 기술 개발 등을 지원받았을 가능성이 있다고 분석했다.



에이전틱 AI 기반 해킹 도구도 실제 공격에 활용됐다. MS는 북한 정찰총국 산하 조직인 '오닉스 슬릿(국내명 안다리엘)'과 '펄 슬릿'이 10월 하순부터 오픈소스 AI 침투 테스트 프레임워크인 '아르텍(ARTEX)'을 작전에 활용하고 있다고 밝혔다.



MS는 북한 해킹 조직들이 AI를 활용해 기존 공격의 속도와 효율성을 높이고 있지만, 아직 완전한 자율 공격 단계에는 이르지 않았다고 평가했다.



기업들에는 채용 지원자 신원[009270] 검증과 피싱 대응, 악성코드 탐지 체계 강화를 권고했다.

<연합>

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