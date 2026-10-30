ESS 호조에 삼성SDI도 ‘캐즘’ 넘었다

삼성SDI가 올해 3분기 4000억원이 넘는 영업이익을 거두며 3년 만에 분기 최대 실적을 갈아치웠다. 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 에너지저장장치(ESS) 등 판매가 크게 늘면서 전기차 캐즘(일시적인 수요 정체) 여파를 이겨내고 흑자 기조를 이어갔다.



삼성SDI는 3분기 매출 4조6856억원, 영업이익 4078억원을 기록했다고 29일 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간(3조714억원)보다 52.6%, 전분기(3조8765억원)보다 20.9% 늘었다. 영업이익은 지난해 같은 기간(5913억원 손실) 대비 흑자 전환했고, 전분기(2038억원)의 2배 수준에 달하면서 2023년 3분기(4960억원) 이후 최고 실적을 올렸다.



3분기 실적은 ESS와 배터리백업유닛(BBU) 등 배터리 부문이 이끌었다. 배터리 부문의 매출은 4조4099억원으로 1년 전보다 55.3%나 급증했고, 영업이익은 3619억원이었다. 전자재료 부문도 매출 2757억원, 영업이익 459억원을 각각 기록했다. 지난해 같은 기간과 비교하면 각각 18.9%, 18.3% 증가했다.



삼성SDI는 3분기 주요 성과로 △미국 ESS 시장 리더십 확보 △리튬인산철(LFP) 배터리 사업 본격화 △차세대 기술 및 신규 응용처 확보 등을 꼽았다.



삼성SDI는 휴머노이드(인간형 로봇)용 전고체 배터리 샘플을 출하해 고객 평가와 상용화 준비를 이어가고 있다.

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