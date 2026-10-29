농협중앙회, 카자흐스탄과 농업·협동조합 협력 확대

29일 서울 용산구 주한 카자흐스탄 대사관에서 열린 양국 농업 및 협동조합 분야 교류·협력을 위한 상호 의향서 체결식에서 강호동 농협중앙회장(사진 왼쪽)과 아셋 이세날리 주한 카자흐스탄 대사(사진 오른쪽)가 기념촬영을 하고 있다.

농협중앙회가 카자흐스탄과 농업 및 협동조합 분야의 교류·협력 확대에 나선다.

농협중앙회는 29일 서울 용산구 주한 카자흐스탄 대사관에서 강호동 농협중앙회장과 아셋 이세날리 주한 카자흐스탄 대사 등이 참석한 가운데 양국의 농업·협동조합 발전과 교류 확대를 위한 협력의향서를 체결했다고 밝혔다.

이번 협력의향서는 양국이 농업과 협동조합 분야에서 축적한 경험과 지식을 공유하고, 상호 이해를 높여 지속적인 협력 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

양 기관은 협력의향서에 따라 협동조합 발전 방안에 대한 조사·연구를 비롯해 농업인 및 관련 전문가 교류, 교육·홍보 분야 협력, 농업·협동조합 관련 정보 교환 등에 협력하기로 했다.

농업교육·연수와 농산물 유통, 농자재 사업, 축산 분야 전문인력 양성, 농업금융 모델 공유 등도 향후 협력 가능 분야로 검토한다. 양측은 이를 바탕으로 각국의 농업 여건과 수요에 맞는 구체적인 교류·협력 방안을 모색할 계획이다.

농협중앙회 관계자는 “이번 협력의향서 체결은 양국의 농업·협동조합 발전 경험을 공유하고 협력 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 지속적인 소통과 교류를 통해 농업 및 협동조합 분야의 실질적인 협력 방안을 모색해 나가겠다”고 말했다.

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