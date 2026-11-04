이렇게 쉬운 걸 왜 몰랐지? 눌어붙은 얼룩·냄새 잡는 전자레인지 청소법

전자레인지로 음식을 데우거나 조리하면 국물이나 양념이 끓어 넘치고 기름이 튀어 내부에 음식물 자국이 남을 수 있다. 전자레인지 안에서 음식 냄새가 난다면 벽면뿐 아니라 천장과 문 가장자리, 회전판 아래에도 음식물이 묻었는지 확인해야 한다.

전자레인지에 눌어붙은 얼룩은 물을 데워 수증기로 불린 뒤 부드러운 천으로 닦는다. 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지

얼룩은 마르기 전 젖은 천으로 닦는 것이 가장 좋지만, 이미 굳었다면 물로 때를 불리거나 주방에서 흔히 쓰는 재료를 이용해 닦아낼 수 있다. 전자레인지 얼룩과 냄새를 줄이는 청소법, 청소할 때 주의할 점을 알아본다.

◆ 물 수증기로 굳은 자국 불리기

먼저 젖은 키친타월이나 부드러운 천으로 눈에 보이는 음식물 찌꺼기를 닦아낸다. 그런 다음 전자레인지용 내열 용기에 물 한 컵을 담아 3~4분 가열한다. 적절한 가열 시간과 물의 양은 제품마다 다를 수 있으므로 사용설명서의 청소 지침을 확인한다.

가열을 마친 뒤에는 문을 잠시 닫아둔다. 물과 용기가 뜨거울 수 있고, 물을 오래 가열하면 갑자기 끓어 넘칠 수 있으므로 주의한다. 문을 열 때 얼굴을 가까이 대지 말고 용기는 마른 행주나 장갑을 이용해 꺼낸다. 부드러운 젖은 천이나 스펀지로 천장과 벽면, 바닥을 닦는다. 수증기는 굳은 때를 불려 닦기 쉽게 할 뿐 내부를 살균하거나 소독하지는 않는다.

기름때가 남으면 물에 소량의 중성세제를 풀어 천에 묻혀 닦는다. 깨끗한 물을 적신 천으로 세제를 한 번 더 닦아낸 뒤 마른 천으로 물기를 제거한다. 철수세미나 거친 수세미는 표면을 긁을 수 있으므로 사용하지 않는다.

◆ 회전판 아래와 문 가장자리도 청소

음식 냄새가 남으면 회전판 아래쪽 바닥과 회전축 주변, 문 안쪽 테두리처럼 놓치기 쉬운 곳도 확인해 닦아야 한다. 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지

눈에 보이는 음식물 자국을 다 닦았는데도 냄새가 난다면 회전판을 들어 아래쪽 바닥을 확인한다. 회전판 가장자리로 흘러내린 국물이나 기름이 고여 있을 수 있다. 회전판과 받침대인 롤러링은 제품 설명서에 따라 분리해 주방세제로 씻고 물기를 완전히 말린 뒤 다시 끼운다. 본체 바닥과 회전축 주변은 젖은 천으로 닦은 뒤 마른 천으로 물기를 없앤다.

문 안쪽 테두리와 모서리, 천장에도 음식물이 튈 수 있다. 벽면을 닦을 때 눈에 잘 띄지 않는 곳까지 확인해 음식물 자국을 남기지 않도록 한다.

◆ 식초·레몬·녹차 티백으로 냄새 관리

전자레인지에 생선 비린내가 밴 경우 식초를 활용할 수 있다. 식초의 아세트산은 비린내의 원인인 아민류와 반응해 냄새를 줄일 수 있다. 내열 용기에 물 한 컵과 식초 1큰술을 넣어 2~5분간 가열한다. 가열이 끝나면 문을 닫은 채 잠시 두었다가 젖은 천으로 내부를 닦는다.

식초나 레몬을 물에 넣어 가열한 뒤 내부를 닦으면 전자레인지에 밴 음식 냄새를 관리하는 데 도움이 된다. 이해를 돕기 위한 AI 생성 이미지

식초 냄새가 부담스럽다면 레몬을 쓸 수 있다. 레몬 반 개를 얇게 썰어 씨를 빼고 물 300㎖와 함께 내열 용기에 담아 3~5분 가열한다. 문을 닫고 3분 정도 둔 뒤 젖은 천으로 벽면과 회전판을 닦는다. 껍질에 든 리모넨은 감귤류 특유의 향을 내는 성분이다. 레몬을 가열하면 향이 퍼져 음식 냄새를 줄이는 데 도움이 된다.

녹차 티백을 데우면 찻잎 향이 내부에 퍼진다. 우려낸 티백 1~2개를 전자레인지용 접시에 올린다. 마른 티백은 물을 살짝 묻힌다. 금속 고정 핀이 있으면 제거한 뒤 30초~1분 가열하고 내부에 맺힌 물기를 마른 천으로 닦는다.

◆ 베이킹소다는 얼룩에, 구연산은 물때에

눌어붙은 얼룩이 쉽게 지워지지 않으면 베이킹소다에 물을 조금씩 섞어 되직한 반죽을 만든 뒤 천이나 부드러운 스펀지에 묻혀 닦는다. 넓게 퍼진 얼룩은 물 한 컵에 베이킹소다 1큰술을 풀어 3~4분 가열한 뒤 행주로 닦아낼 수도 있다.

전자레인지에 눌어붙은 얼룩은 베이킹소다 반죽을 묻힌 부드러운 천이나 스펀지로 닦을 수 있다. 클립아트코리아

식초와 베이킹소다는 함께 사용하지 않는다. 식초의 아세트산과 베이킹소다의 탄산수소나트륨이 만나면 이산화탄소 거품이 생기고, 식초의 산성과 베이킹소다의 알칼리성이 서로 약해진다. 각각의 청소 효과를 기대한다면 따로 사용해야 한다.

구연산은 물때를 제거하는 데 효과적이다. 물때는 물속 칼슘·마그네슘 성분이 표면에 쌓여 생기며 구연산은 이런 무기질 침전물을 녹인다. 물 3컵에 구연산 2큰술을 넣어 5분간 가열하고, 문을 닫은 채 2~3분 둔 뒤 행주로 내부를 닦는다. 구연산은 식초와 같은 산성이지만 시큼한 냄새가 거의 남지 않는다.

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