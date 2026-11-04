이렇게 쉬운 걸 왜 몰랐지? 눌어붙은 얼룩·냄새 잡는 전자레인지 청소법

식초·레몬은 냄새 관리에, 베이킹소다는 얼룩 제거에
전자레인지로 음식을 데우거나 조리하면 국물이나 양념이 끓어 넘치고 기름이 튀어 내부에 음식물 자국이 남을 수 있다. 전자레인지 안에서 음식 냄새가 난다면 벽면뿐 아니라 천장과 문 가장자리, 회전판 아래에도 음식물이 묻었는지 확인해야 한다.
얼룩은 마르기 전 젖은 천으로 닦는 것이 가장 좋지만, 이미 굳었다면 물로 때를 불리거나 주방에서 흔히 쓰는 재료를 이용해 닦아낼 수 있다. 전자레인지 얼룩과 냄새를 줄이는 청소법, 청소할 때 주의할 점을 알아본다.
◆ 물 수증기로 굳은 자국 불리기
먼저 젖은 키친타월이나 부드러운 천으로 눈에 보이는 음식물 찌꺼기를 닦아낸다. 그런 다음 전자레인지용 내열 용기에 물 한 컵을 담아 3~4분 가열한다. 적절한 가열 시간과 물의 양은 제품마다 다를 수 있으므로 사용설명서의 청소 지침을 확인한다.
가열을 마친 뒤에는 문을 잠시 닫아둔다. 물과 용기가 뜨거울 수 있고, 물을 오래 가열하면 갑자기 끓어 넘칠 수 있으므로 주의한다. 문을 열 때 얼굴을 가까이 대지 말고 용기는 마른 행주나 장갑을 이용해 꺼낸다. 부드러운 젖은 천이나 스펀지로 천장과 벽면, 바닥을 닦는다. 수증기는 굳은 때를 불려 닦기 쉽게 할 뿐 내부를 살균하거나 소독하지는 않는다.
기름때가 남으면 물에 소량의 중성세제를 풀어 천에 묻혀 닦는다. 깨끗한 물을 적신 천으로 세제를 한 번 더 닦아낸 뒤 마른 천으로 물기를 제거한다. 철수세미나 거친 수세미는 표면을 긁을 수 있으므로 사용하지 않는다.
◆ 회전판 아래와 문 가장자리도 청소
눈에 보이는 음식물 자국을 다 닦았는데도 냄새가 난다면 회전판을 들어 아래쪽 바닥을 확인한다. 회전판 가장자리로 흘러내린 국물이나 기름이 고여 있을 수 있다. 회전판과 받침대인 롤러링은 제품 설명서에 따라 분리해 주방세제로 씻고 물기를 완전히 말린 뒤 다시 끼운다. 본체 바닥과 회전축 주변은 젖은 천으로 닦은 뒤 마른 천으로 물기를 없앤다.
문 안쪽 테두리와 모서리, 천장에도 음식물이 튈 수 있다. 벽면을 닦을 때 눈에 잘 띄지 않는 곳까지 확인해 음식물 자국을 남기지 않도록 한다.
◆ 식초·레몬·녹차 티백으로 냄새 관리
전자레인지에 생선 비린내가 밴 경우 식초를 활용할 수 있다. 식초의 아세트산은 비린내의 원인인 아민류와 반응해 냄새를 줄일 수 있다. 내열 용기에 물 한 컵과 식초 1큰술을 넣어 2~5분간 가열한다. 가열이 끝나면 문을 닫은 채 잠시 두었다가 젖은 천으로 내부를 닦는다.
식초 냄새가 부담스럽다면 레몬을 쓸 수 있다. 레몬 반 개를 얇게 썰어 씨를 빼고 물 300㎖와 함께 내열 용기에 담아 3~5분 가열한다. 문을 닫고 3분 정도 둔 뒤 젖은 천으로 벽면과 회전판을 닦는다. 껍질에 든 리모넨은 감귤류 특유의 향을 내는 성분이다. 레몬을 가열하면 향이 퍼져 음식 냄새를 줄이는 데 도움이 된다.
녹차 티백을 데우면 찻잎 향이 내부에 퍼진다. 우려낸 티백 1~2개를 전자레인지용 접시에 올린다. 마른 티백은 물을 살짝 묻힌다. 금속 고정 핀이 있으면 제거한 뒤 30초~1분 가열하고 내부에 맺힌 물기를 마른 천으로 닦는다.
◆ 베이킹소다는 얼룩에, 구연산은 물때에
눌어붙은 얼룩이 쉽게 지워지지 않으면 베이킹소다에 물을 조금씩 섞어 되직한 반죽을 만든 뒤 천이나 부드러운 스펀지에 묻혀 닦는다. 넓게 퍼진 얼룩은 물 한 컵에 베이킹소다 1큰술을 풀어 3~4분 가열한 뒤 행주로 닦아낼 수도 있다.
식초와 베이킹소다는 함께 사용하지 않는다. 식초의 아세트산과 베이킹소다의 탄산수소나트륨이 만나면 이산화탄소 거품이 생기고, 식초의 산성과 베이킹소다의 알칼리성이 서로 약해진다. 각각의 청소 효과를 기대한다면 따로 사용해야 한다.
구연산은 물때를 제거하는 데 효과적이다. 물때는 물속 칼슘·마그네슘 성분이 표면에 쌓여 생기며 구연산은 이런 무기질 침전물을 녹인다. 물 3컵에 구연산 2큰술을 넣어 5분간 가열하고, 문을 닫은 채 2~3분 둔 뒤 행주로 내부를 닦는다. 구연산은 식초와 같은 산성이지만 시큼한 냄새가 거의 남지 않는다.
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