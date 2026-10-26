출발 총성만 요란한 해상풍력 [현장메모]

한 풍력 기자재 업체는 한 달여 전 공장을 새로 지었다. 국내 한 해상풍력 단지에 들어갈 제품을 만들기 위해서였다. 원래 올해 말부터 공장을 돌릴 예정이었다.



이 업체 관계자는 얼마 전 “개발사의 재정적인 문제로 (납품이) 수년 뒤로 보류됐다”고 했다. 문제가 된 단지는 정부 고정가 입찰에 선정됐지만 이후 지연됐고 지분 매각·인수 얘기까지 나오다 최근 사업이 잠정 중단된 것으로 알려졌다. 취소된 사업도 있다. 울산 부유식 해상풍력 ‘반딧불이’(750㎿)는 2024년 정부 고정가 입찰에 선정됐지만 신재생에너지공급인증서(REC) 매매계약 불발 등으로 지연되다 올해 최종 무산됐다.

수조원이 들어가는 해상풍력 사업은 낙찰돼 고정가로 전기를 팔 권리를 얻어도 넘을 산이 많다. 특수 선박인 해상풍력설치선(WTIV) 확보가 대표적이다. WTIV가 모자라면 공사 기간이 늘고 비용도 불어난다. 한 척을 하루 빌리는 데 6억∼7억원이 든다.

김승환 사회부 기자

정부는 지난해 말 ‘해상풍력 기반시설 확충·보급 계획’을 통해 WTIV를 현재 2척에서 2029년 4척으로 늘리겠다고 했다. 늘릴 2척 중 1척은 한화오션이 수주해 2028년 상반기 인도를 목표로 건조 중이다. 나머지 1척은 아직 소식이 없다. 한 개발사 관계자는 “배 건조에 2∼3년 걸려 역순으로 (공급망) 계약을 끝내야 하는데 아직 어떠한 얘기도 들리지 않는다”고 하소연했다.



세계 최대급 풍력 사업자 중 한 곳인 스페인 이베르드롤라의 베고냐 디아스 곤살레스 사업개발 총괄은 이달 초 현지에서 한국 취재진을 만나 “해상풍력 사업 입찰 참여 전 비용과 수익을 모두 확정 짓는 게 원칙”이라고 했다.



우리나라 올 상반기 해상풍력 입찰 경쟁률은 역대 최고인 2대 1을 기록했다. 내년 신재생에너지 공급의무화제도가 일몰되는 등 시장 변화로 하반기 입찰도 사업자가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 업계는 낙찰 이후 사업 안정성을 위해 입찰 상한가 동결을 촉구하고 있다.



마라톤에선 출발 총성이 요란해도 완주자가 없으면 기록이 남지 않는다. 해상풍력 공급 목표를 채우는 건 입찰 경쟁률이 아니라 바다 위에 선 발전기다. 정부는 출발 총성만큼 완주를 가로막는 장애물을 치우는 데도 힘써야 한다.

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