주진우 “김혜경 여사, 프로골퍼 대동 황제 골프”… 민주당 “허무맹랑”

국민의힘 주진우 의원은 26일 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 서울 역삼동 화재가 발생한 지난 20일 유명 프로골퍼와 함께 골프를 쳤다는 의혹을 제기했다. 더불어민주당은 “허무맹랑한 허위사실”이라며 법적 조치에 나서겠다고 반발했다.

주 의원은 이날 페이스북에 “10월20일 김혜경 여사는 유명 프로골퍼를 대동하고 황제 골프를 쳤다”며 김 여사로 추정되는 인물이 골프를 치고 있는 사진을 공개했다. 이날 국회 법제사법위원회 국정감사에서는 관련 동영상도 공개할 예정이다.

국민의힘 주진우 의원이 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사의 프로골퍼 대동 ‘황제 골프’ 의혹을 제기하며 공개한 사진. 주진우 의원 SNS

주 의원은 “태릉CC에서 프로골퍼로부터 황제 레슨을 받으며 3인 골프를 즐기고, 대통령 전용 황제 클럽하우스도 열었다”며 “영상과 증거를 확보했다”고 했다. 이어 “세계적인 프로골퍼와의 필드 레슨은 수천만 원의 비용이 든다. 누가 그 비용을 댔나”라며 “이상한 골프 TF를 만들었던 이유가 이것인가”라고 지적했다.

주 의원은 또 “남성 1명도 함께 골프를 쳤다”며 “이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄”라고 주장했다. 그러면서 “그날은 역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 났다”며 “부천 소방관 영결식 바로 다음 날”이라고 덧붙였다.

민주당은 즉각 반박에 나섰다.

이주희 원내대변인은 국회에서 기자회견을 열고 “주진우 의원은 ‘황제골프’소설 쓰는 사이버렉카 행태를 멈추고, 근거부터 내놓으라”고 비판했다.

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사로 추정되는 인물이 골프를 치고 있다. 주진우 의원 SNS

이 대변인은 “태릉CC는 국군복지단이 운영하지만, 민간인도 예약해 이용할 수 있는 골프장”이라며 “일반 국민도 예약할 수 있는 시설을 이용한 것을 ‘군 시설 사적 이용’이라 부르는 것은 어불성설”이라고 지적했다.

그는 또 주 의원이 태릉CC를 ‘대통령 전용 클럽하우스’라고 지칭한 데 대해서도 “황당하게 그지 없다”라고 일축했다. 이 대변인은 “‘세계적인 프로골퍼’는 누구이며, ‘수천만 원짜리 황제 레슨’의 증거는 무엇인가”라며 “자극적인 수식어를 덧칠한다고 의혹이 사실이 되지는 않는다”고 강조했다.

그러면서 “대통령과 그 가족의 일상을 집요하게 뒤쫓는 스토커 행태와 허위사실 유포같은 범죄행위를 상습적으로 일삼는 자가 국회의원이라는 신분 뒤에 숨어 있다”라며 “법적 조치를 포함한 모든 수단으로 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

앞서 주 의원은 지난 13일 이른바 ‘이재명 황제골프 특검법’을 대표발의했다. 주 의원은 지난 10일 대구 북구에서 발생한 마트 천장 붕괴 사고 당시 이 대통령이 태릉CC에서 골프를 친 사실을 밝히며 진상 규명이 필요하다고 주장했다.

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