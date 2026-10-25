LG전자, 상업용 AI 세탁가전으로 유럽 시장 공략 본격화

LG전자는 다음 달 독일 상업용 세탁 솔루션 기업 쉴링에 대용량 상업용 세탁가전인 LG 프로페셔널을 공급한다고 25일 밝혔다.



쉴링은 독일 전역의 세탁소, 빨래방 등을 대상으로 세탁 관련 장비와 설루션을 제공하는 유통·설치 전문 업체다. 상업용 세탁가전은 제품 성능과 에너지 효율은 물론, 설치 이후 안정적인 운영과 유지·관리 역량까지 요구되는 대표적인 B2B(기업 간 거래) 제품이다.

23일 이탈리아 밀라노에서 개막한 유럽 최대 규모 세탁 전문 박람회 엑스포 디테르고 인터내셔널 2026에서 관람객이 대용량 상업용 세탁가전 LG 프로페셔널을 살펴보고 있다. LG전자 제공

LG 프로페셔널은 핵심 부품 기술력에 인공지능(AI)을 더한 AI 코어테크를 기반으로 대용량 세탁물을 섬세하게 세탁·건조하면서 에너지 효율도 높일 수 있는 제품이다. AI가 세탁물 무게를 분석한 뒤 물 사용량을 조절하고, 건조 조건도 최적화해 시간은 물론 물과 전기 사용량을 줄인다는 장점이 있다.

LG전자의 유럽 상업용 세탁기 매출은 올해 들어 9월까지 전년 동기 대비 약 20% 증가하며 성장세를 이어가고 있다. 유럽 내 B2B 고객 접점을 넓히기 위한 활동도 강화하고 있다. 지난 23일 이탈리아 밀라노에서 개막한 유럽 최대 규모 세탁 전문 박람회 엑스포 디테르고 인터내셔널 2026에 참가해 고효율 대용량 상업용 세탁가전과 차별화된 세탁 설루션도 선보였다.

4년마다 열리는 이번 전시회에서 LG전자는 지난 전시보다 2배 이상 큰 약 90㎡ 규모의 전시관을 마련하고 유럽 주요 B2B 고객들과 사업 협력 방안을 논의했다. 고객별 사용 환경과 수요에 대응할 수 있는 상업용 세탁, 관리 설루션을 제시해 관람객들의 관심을 끌었다.

LG전자는 유럽뿐 아니라 북미와 아시아에서도 상업용 세탁가전 사업을 확대 중이다. 세계 최대 시장인 북미에서는 1위 세탁 솔루션 기업 CSC 서비스웍스에 공급하는 올해 물량을 전년 대비 2배 이상 늘렸다. 태국, 필리핀, 베트남 등 아시아 국가에서도 주요 상업용 세탁가전 유통 채널과의 협력을 강화하며 현지 사업 기반을 넓히고 있다.

글로벌 시장조사업체 스카이퀘스트에 따르면, 글로벌 상업용 세탁 시장은 지난해 72억 8000만 달러에서 2033년까지 114억 2000만 달러로 성장할 전망이다.

LG전자 HS사업본부 손창우 리빙솔루션사업부장은 “다양한 용량대의 고효율 상업용 세탁가전과 차별화된 관리 설루션을 앞세워 글로벌 B2B 세탁 시장에서 빠르게 성장할 것”이라고 말했다.

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