[속보] 1억→750만원으로 줄어든 순직 소방관 추모행사…추미애, 처우 개선 약속

추미애 경기도지사가 예산 삭감으로 대폭 축소된 순직 소방관 추모행사에 참석해 소방공무원의 안전대책 강화와 처우 개선을 약속했다.

추미애 경기도지사가 24일 '제2회 경기소방 119메모리얼데이'가 열린 경기도소방재난본부 내 해태공원에서 순직 소방관 유가족을 위로하고 있다. 연합뉴스

지난해 도비 1억원을 들여 5500여명이 참석했던 행사는 올해 별도 행사 예산이 전액 삭감되면서 유가족 중심의 소규모 추모식으로 치러졌다.

추 지사는 24일 경기 수원시 경기도소방재난본부 대강당에서 열린 ‘제2회 경기소방 119메모리얼데이’ 추모사에서 “소방관이 지켜야 할 생명에는 소방관 자신의 생명도 포함돼 있어야 한다”고 강조했다.

이어 “구조를 기다리는 사람도, 그를 구하러 간 사람도 모두 무사히 가족의 품으로 돌아와야 한다”며 “현장의 목소리를 안전대책에 담아 소방관의 안전을 지키는 데 부족함이 없는지 살피고 처우와 예우도 꼭 바꿔내겠다”고 밝혔다.

이날 행사에는 순직 소방관 유가족 14명과 추 지사, 소방 관계자 등 60여명이 참석했다. 참석자들은 순직 소방관들의 생전 모습을 담은 추모 영상을 시청한 뒤 소방재난본부 내 해태공원에서 헌화와 분향, 묵념으로 고인들의 희생을 기렸다.

올해 행사는 별도의 시민 참여 프로그램 없이 2시간 동안 진행됐다. 경기도가 재정위기 극복을 위해 감액 추가경정예산을 편성하면서 추모행사 예산을 전액 삭감한 데 따른 것이다.

소방재난본부는 자체 사무관리비 750여만원을 투입해 행사를 마련했다. 행사 규모가 줄면서 일반 도민을 대상으로 한 추모·체험 프로그램은 모두 빠졌다.

지난해 10월 19일 열린 첫 행사에는 도비 1억원이 투입됐다. 소방 청사와 잔디마당 일대에서 7시간 동안 순직 소방공무원 13명의 생전 모습과 사연을 담은 초상화 전시, 추모 걷기, 어린이 그림그리기 대회 등이 열렸다.

응급처치와 화재진압장비 체험도 마련됐다. 당시에는 순직 소방관 유가족 12가족을 포함해 5500여명이 참석했다.

소방노조는 순직 소방관에 대한 예우를 강화하려면 추모행사를 확대해야 한다는 입장이다.

정용우 미래소방연합노동조합 위원장은 “순직 소방관 유가족에 대한 예우와 동료들의 희생을 기리는 추모행사는 더욱 확대되고 강화돼야 한다”며 “이는 현직 소방관들에게도 자긍심이 되고, 어려운 현장 상황에 직면했을 때 용기를 낼 수 있는 원동력이 된다”고 말했다.

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