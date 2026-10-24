세계일보

검색

위기의 영·미 관계… 버넘, 트럼프에 ‘포클랜드 지지’ 호소

관련이슈 디지털기획

입력 :
김태훈 논설위원 af103@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
아르헨, 포클랜드 인근 석유 탐사 시추 막아
버넘, 트럼프에 “영·미 모두에 경제적 영향”
美는 ‘포클랜드 英 영유권 지지’ 철회도 검토

한때 ‘특수 관계’로 여겨진 영국과 미국 두 나라 사이가 예전 같지 않고 냉랭한 가운데 앤디 버넘 영국 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령에게 ‘포클랜드(말비나스) 영유권과 관련해 영국 입장을 지지해 달라’는 취지의 하소연을 했다. 남대서양에 떠 있는 섬 포클랜드는 19세기 이래 영국과 아르헨티나 간의 영토 분쟁 지역으로, 아르헨티나는 영국이 실효적으로 지배하는 이 섬을 ‘말비나스’라고 부른다.

 

앤디 버넘 영국 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. 사진은 버넘이 지난 9월 미국 뉴욕에서 열린 유엔 총회 참석을 계기로 취임 후 처음 트럼프와 양자 회담을 갖기 전 악수를 나누는 모습. 게티이미지
앤디 버넘 영국 총리(왼쪽)와 도널드 트럼프 미국 대통령. 사진은 버넘이 지난 9월 미국 뉴욕에서 열린 유엔 총회 참석을 계기로 취임 후 처음 트럼프와 양자 회담을 갖기 전 악수를 나누는 모습. 게티이미지

23일(현지시간) 로이터, AFP 통신 등에 따르면 영국 총리 관저인 다우닝가 10번지는 이날 버넘이 트럼프와 전화 통화를 하고 이란 전쟁, 우크라이나 전쟁 등 국제 정세 전반에 관해 의견을 나눴다고 밝혔다. 포클랜드 영유권 문제도 거론됐다고 다우닝가 10번지는 덧붙였다.

 

앞서 영국과 이스라엘 기업들이 포클랜드 인근 해역에서 석유 탐사를 위한 시추 사업을 개시했다. ‘바다사자’라는 이름이 붙은 이 프로젝트를 놓고 영국 정부는 “포클랜드 섬 주민들이 천연자원을 개발할 권리가 있다”며 적극 옹호하고 있다.

 

반면 아르헨티나는 “말비나스 섬 영유권을 둘러싼 법적 다툼이 해결되지 않는 상태에서 어느 한 쪽의 일방적 개발 사업 추진은 유엔 결의 위반”이라며 강하게 반발했다. 아르헨티나 정부는 최근 독일 함부르크 소재 국제해양법재판소(ITLOS)에 “영국 기업의 석유 탐사 시추를 중단시켜 달라”며 소송을 제기했다.

 

이날 버넘은 트럼프에게 아르헨티나 측의 이 같은 행태가 부당하다는 점을 거듭 강조한 것으로 전해졌다. 다우닝가 10번지는 “버넘 총리는 아르헨티나의 강압적 조치가 영국 그리고 미국에 미칠 경제적 악영향을 설명했다”며 “또 포클랜드 섬 주민들이 천연자원을 개발할 권리를 존중하는 것이 중요하다는 점을 역설했다”고 밝혔다.

 

하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. 밀레이는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 더불어 세계 정상들 중 트럼프의 최고 절친으로 꼽힌다. SNS 캡처
하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령(왼쪽)과 도널드 트럼프 미국 대통령. 밀레이는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 더불어 세계 정상들 중 트럼프의 최고 절친으로 꼽힌다. SNS 캡처

다만 트럼프가 이에 어떤 반응을 보였는지는 알려지지 않았다.

 

영국은 19세기 초 포클랜드 영유권을 국제사회로부터 인정받고 지금까지도 실효적으로 지배하고 있다. 그러나 아르헨티나는 1816년 스페인 식민지에서 독립한 이래 한 번도 이를 인정한 적이 없다. 2차대전을 계기로 영국과 강력한 동맹을 맺은 미국은 그간 영국을 지지하는 입장을 취해 왔다.

 

1982년 포클랜드 전쟁 때 미국이 보인 태도가 대표적이다. 아르헨티나 군대가 포클랜드 섬을 점령하면서 발발한 이 전쟁은 10주일가량 이어진 교전에서 아르헨티나군 약 650명, 영국군 약 250명이 전사한 끝에 영국의 승리로 끝났다. 당시 미국 로널드 레이건 행정부는 군사적으로나 외교적으로나 적극적으로 영국 편을 들었다.

 

그런데 최근 미국 행정부의 기류가 달라졌다. 올해 초 미국·이란 전쟁이 터진 뒤 트럼프는 영국을 겨냥해 “미국을 충분히 돕지 않았다”며 강한 불만을 토로했다. 그러면서 미 국무부 관료들 사이에 ‘정부가 포클랜드 영유권과 관련해 그간 영국을 지지해 온 대외 정책을 바꿀 수 있다’는 기류가 감지되고 있다.

 

극우 성향의 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 ‘남미의 트럼프’로 불리며 실제로 트럼프와 절친하다. 두 나라 외교 전문가들은 입을 모아 “미국과 아르헨티나 수교 이래 이렇게 관계가 좋았던 적이 없다”고 말한다. 트럼프의 후원에 힘입어 밀레이는 영국은 물론 국제사회를 향해 “말비나스는 아르헨티나 땅”이란 주장을 한층 강력하게 펼치고 있다.


김태훈 논설위원 af103@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

나나, 고혹적인 눈빛
  • 나나, 고혹적인 눈빛
  • 아이유, 양볼하트 '상큼'
  • 권은비, 대학 축제도 섭렵한 워터밤 여신…열기 속에도 빛나는 미모
  • 이영애, '건강 이상설' 떨쳐낸 김혜자와 다정 투샷…밝은 모습