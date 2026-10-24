휘발유 1857원·경유 1842원…주유소 기름값 23주 연속 하락

전국 주유소 기름값이 전주 대비 소폭 내리며 23주 연속 하락세를 이어갔다. 연합뉴스

이번 주 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균 판매가격이 23주 연속 소폭 하락세를 보였다.

중동 지역의 긴장 고조로 국제유가가 오르면서 국내 기름값도 다시 상승 압력을 받을 가능성이 커지고 있다.

24일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 10월 셋째 주(18∼22일) 전국 주유소의 휘발유 평균 판매가격은 전주보다 L당 0.5원 내린 1857.1원으로 집계됐다.

지역별로는 서울이 전주보다 0.3원 하락한 L당 1902.3원으로 가장 비쌌다. 가격이 가장 낮은 대구는 0.9원 내린 1828.0원이었다.

상표별로는 GS칼텍스 주유소의 휘발유 평균 가격이 L당 1859.0원으로 가장 높았고, 알뜰주유소는 1846.6원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매가격도 전주보다 L당 0.3원 하락한 1842.5원을 기록했다.

국내 기름값은 소폭 내렸지만 국제유가는 중동 정세 불안으로 상승했다. 미국의 이란 공습 가능성과 예멘 후티 반군의 사우디아라비아 공격 등으로 공급 차질 우려가 커진 영향이다.

수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유 가격은 지난주보다 배럴당 2.9달러 오른 111.1달러를 기록했다. 국제 자동차용 경유 가격도 배럴당 5.5달러 상승한 176.2달러로 집계됐다. 반면 국제 휘발유 가격은 배럴당 3.2달러 내린 133.4달러였다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다. 이에 따라 국제유가 상승세가 이어질 경우 국내 기름값에도 영향을 미칠 수 있다.

정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격제를 유지하고 있다.

앞서 지정한 제11차 석유 최고가격은 제10차와 동일하게 휘발유 L당 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원이다.

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