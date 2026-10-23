대한항공·아시아나 예약·발권 시스템 운영사서 개인정보 유출

대한항공과 아시아나항공의 예약·발권 시스템 운영사에서 개인 정보가 무더기로 유출된 것으로 알려졌다.



23일 업계에 따르면 대한항공과 아시아나항공은 지난 20일 밤 수탁사인 글로벌 항공 IT 시스템 운영사 '아마데우스 IT 그룹'(이하 아마데우스)로부터 자사 시스템을 통한 개인 정보 유출 정황이 있다는 내용을 통보받은 것으로 알려졌다.



아마데우스는 항공사와 호텔, 여행사, 기타 여행 관련 산업에서 활용되는 소프트웨어를 제공하는 글로벌 IT 기업이다. 대한항공과 아시아나항공을 비롯한 상당수 글로벌 항공사가 아마데우스의 예약·발권 시스템을 이용 중이다.

[인천공항=뉴시스] 박주성 기자 = 아시아나항공이 임시주주총회를 열고 대한항공과 합병 체결을 가결한 12일 인천국제공항 제2여객터미널 활주로에 대한항공과 아시아나 항공기가 이동하고 있다. 2026.08.12. park7691@newsis.com

이번 사고는 아마데우스의 시스템 계정에 부여된 로그인 인증정보를 이용한 비인가 접근으로 발생했으며, 2023년 8월부터 지난달 사이에 발생한 것으로 추정된다. 다만 정확한 유출 시점은 조사 중이다.



양사 모두 이 같은 통보를 받은 즉시 보안 강화 조치를 했으며, 자체 시스템과 내부 데이터베이스에 대한 직접적인 침해 정황은 없는 것으로 파악됐다고 설명했다.



다만 아마데우스 시스템을 통해 유출된 개인정보 항목에 대한항공 고객들의 예약번호도 포함된 것으로 확인됐다. 유출 규모와 항목 등은 아직 확인되지 않았다.



아시아나항공 역시 아마데우스를 통해 예약 관련 정보가 유출됐다고 설명했다. 다만 결제는 별도 시스템을 이용하고 있어 결제 관련 정보는 이번 유출에 포함되지 않았다고 밝혔다.



구체적인 내용은 현재 아마데우스 측에서 조사 중이다.



대한항공과 아시아나항공은 이날 고객에게 개인 정보 유출 사실과 함께 사과의 내용을 담은 메일을 보낸 데 이어 유출 내역이 추가로 파악되는 대로 고객들에게 다시 안내할 예정이다.



대한항공은 메일에서 "2차 피해가 발생하지 않도록 출처가 불분명한 링크 클릭이나 첨부파일 다운로드, 개인정보 입력 요구에 응하지 않도록 주의해달라"고 당부했다.



현재 아마데우스도 비인가 접근 차단, 다크웹 모니터링 가동 등의 조치를 진행 중인 것으로 알려졌다.



대한항공은 "이번 상황을 엄중하게 인식하고 있으며 추가 피해와 재발 방지에 총력을 기울일 계획"이라며 "아마데우스 측도 더 강화된 보호 조치와 재발 방지 대책을 요구하고 있다"고 설명했다. 대한항공은 수탁사들에 대한 철저한 실태 점검을 실시해 고객 정보보호를 위한 조치를 한층 강화할 계획이다.



아시아나항공 역시 "추가 피해와 재발 방지를 위해 고객 개인정보 보호에 필요한 모든 노력을 기울이겠다"고 말했다.



한편 아마데우스 시스템을 이용하는 항공사가 전세계적으로 200곳 안팎에 이르는 만큼 향후 추가적인 유출 사례가 드러나거나 피해 범위가 확대될 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.



앞서 2017년에는 아마데우스 시스템이 일시적인 오류를 일으키며 주요 항공사의 승객 접수와 수화물 처리 등이 중단돼 각국 공항에서 혼선을 빚고 수십만명의 승객이 피해를 보기도 했다.

<연합>

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