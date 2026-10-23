저스틴 비버, 이번엔 삼계탕 맛집서 포착

13년 만에 내한한 캐나다 팝스타 저스틴 비버(32)가 서울 종로구의 삼계탕 전문점에서 포착됐다.

23일 가요계와 소셜 미디어 등에 따르면, 이날 오전 아내 헤일리 비버와 입국한 비버는 같은 날 오후 서울 안국동의 유명 삼계탕 식당을 방문했다.

공개된 영상 속 비버는 편안한 트레이닝복 차림으로, 시민들을 향해 양손을 모아 가볍게 인사하는 모습이 담겼다.

비버의 이번 방한은 자신이 이끄는 패션 브랜드 '스카이라크(SKYLRK)'의 국내 첫 팝업스토어 일정에 맞춰 이뤄졌다. 스카이라크는 전날부터 오는 25일까지 서울 성동구 성수동에서 팝업을 연다. 비버는 이날 성수동 현장도 직접 찾았다. 탁구하는 모습이 담긴 사진을 소셜 미디어에 올려 주목 받기도 했다.

비버가 한국을 찾은 것은 2013년 첫 내한공연 이후 처음이다. 비버는 입국 직후 소셜 미디어에 '메이드 잇 투 서울(Made it to Seoul·서울에 도착했다)'이라는 글을 올리며 서울 방문을 알렸다.

비버는 2018년 헤일리 비버와 결혼해 2024년 첫아들을 품에 안았다.

<뉴시스>

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