숨진 선관위 직원 측 “조사한 특검 파견검사 직무배제해야”

이태한 선거관리위원회 특별검사팀 수사를 받은 직후 숨진 중앙선거관리위원회 소속 직원 A씨 측이 조사를 담당한 구모 검사 등의 직무배제와 파견해제를 요구했다.

A씨의 특검 조사 때 변호인으로 입회한 법무법인 도담 측은 23일 입장문을 내고 “선관위 특검에 고인의 조사에 관여한 검사 등 관여자들을 직무에서 배제하고 파견을 해제할 것을 요구하는 공문을 접수했다”고 밝혔다.

경기 과천 중앙선관위 모습. 뉴시스

도담 측은 “당시 변호인이 조사방식에 명시적으로 항의한 사실이 있음에도 특검은 ‘강압은 없었다’고 주장하고 있다”며 “오늘은 수사 목적으로 취득한 고인의 유서를 자신들의 해명을 위해 사용했다”고 지적했다.

또 “특검은 스스로 밝힌 바와 같이 강압수사가 없었다는 자신들의 해명을 뒷받침하기 위해 유서를 활용하며 유서의 전체적인 맥락은 배제한 채 취지를 왜곡해서 공개했다”며 그 과정에서 유족의 동의조차 구하지 않았다고 했다.

도담 측은 “지난해 김건희 특검도 양평군 공무원 사망 직후 ‘강압 수사는 없었다’고 해명했지만 감찰 끝에 조사에 관여한 수사관 3명을 업무에서 배제하고 파견을 해제하기로 결정했다”며 “이번에도 강압 수사가 없었다는 해명만으로 문제를 덮을 것이 아니라 철저한 진상규명과 관련자에 대한 책임 있는 조치가 이루어져야 한다”고 주장했다.

앞서 이날 선관위 특검팀은 A씨의 유서를 확인한 결과 ‘강압적인 조사가 있었다’는 내용은 없었다고 밝혔다. 또 “오히려 ‘선관위 특검을 원망하지 않는다’는 내용과 선관위 조직의 문제점을 지적하는 내용 등이 있었다”고 했다.

중앙선관위 선거기반과 소속 사무관급 공무원인 40대 남성 A씨는 21일 오전 7시6분쯤 경기 화성시 봉담읍 아파트 화단에서 숨진 채 발견됐다. A씨가 선관위 특검팀에 피의자 신분으로 출석해 조사받은 다음날이다.

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