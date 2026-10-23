과천서 통일대장정·연합걷기대회 열려…5개월간 전국서 5천여 명 동참

평화통일의 염원을 실은 종이비행기가 가을 하늘로 날아올랐다. ‘우리의 소원은 통일’을 함께 부른 시민들은 서울대공원 호숫길로 발걸음을 옮겼다. 전국 각지에서 이어온 평화의 여정은 단풍 물든 길 위에서 다시 만났다.

남북통일운동국민연합(회장 김석진)은 23일 경기 과천 서울대공원에서 ‘2026 피스로드 통일대장정‧연합걷기대회’를 열었다. 광복 81주년을 맞아 ‘시민과 함께 여는 한반도 평화통일의 길’을 주제로 마련한 행사에는 서울·인천·경기남부 지역 평화대사와 회원 등 400여 명이 참여했다.

23일 경기 과천 서울대공원에서 열린 ‘2026 피스로드 통일대장정×연합걷기대회’ 참가자들이 한반도 평화와 통일을 기원하며 색색의 종이비행기를 날리고 있다.

올해 피스로드 통일대장정은 지난 5월 30일 경남 양산에서 출발했다. 이후 약 5개월 동안 전국 17개 광역시도와 각 시군구에서 시민 5000여 명이 걷기와 자전거 타기 등으로 평화의 뜻을 나눴다. 지역 지부들이 직접 행사를 기획하고 운영했으며, 지방자치단체와 지방의회도 협조와 후원으로 힘을 보탰다.

이날 행사는 하모니 오브 피스 합창단의 공연으로 문을 열었다. 조현석 사무국장의 사회로 평화 배너 사인식과 환영사, 대회사, 축사 등이 이어졌다. 참석자들은 배너에 서명을 남기며 한반도 평화를 향한 마음을 보탰다.

김석진 피스로드 조직위원장은 “국가 간 장벽 대신 길을 내어 평화를 이룬다는 철학이 피스로드를 움직이는 핵심 동력”이라고 말했다. 이어 “우리가 걷는 이 길이 막힌 국경을 뚫고 북한을 거쳐 유라시아 대륙으로 나아가는 평화의 출발점이 될 것”이라고 강조했다.

서울대공원에서 열린 ‘2026 피스로드 통일대장정‧연합걷기대회’에서 인사말을 하는 주요 참석자들. 왼쪽부터 양창식 국제국회의장회의(ISC) 상임고문, 김기성 인천광역시 평화대사협의회장, 이재진 강남구의회 의장, 김석진 피스로드 조직위원장.

김기성 인천광역시 평화대사협의회장은 전국에서 이어온 발걸음이 일상 속 평화운동으로 뿌리내리기를 바라며 “이웃들을 교육과 봉사의 자리로 초대해 달라”고 당부했다. 이재진 강남구의회 의장은 “정부의 외교적 노력에 국민의 굳건한 관심이 더해져야 통일 시대를 열 수 있다”며 민간 통일운동의 꾸준한 역할을 주문했다.

양창식 국제국회의장회의(ISC) 상임고문은 급변하는 국제 정세와 한반도 안보 상황을 짚고, 굳건한 한미동맹과 대한민국의 경제·기술 역량을 바탕으로 평화통일을 준비해야 한다고 강조했다. 또 피스로드가 한반도 평화와 통일을 향한 뜻을 모으는 계기가 되기를 바란다고 밝혔다.

청년 평화대사 대표들이 평화통일 선언문을 낭독한 뒤에는 참석자 모두가 종이비행기를 날렸다. 저마다의 바람을 담은 비행기들이 하늘을 수놓고, ‘우리의 소원은 통일’ 노랫소리가 행사장을 채웠다.

‘2026 피스로드 통일대장정‧연합걷기대회’ 참가자들이 주먹을 힘차게 들어 올리며 생활 속 평화통일 실천을 다짐하고 있다.

기념식을 마친 참가자들은 서울대공원 호숫가 둘레길을 함께 걸었다. 가을 단풍을 곁에 두고 서로 인사를 나누며 보폭을 맞췄다. 평화통일을 향한 다짐은 이웃과 어울려 걷는 시간으로 이어졌다.

피스로드는 2013년 ‘한·일 3800㎞ 평화의 자전거 통일대장정’으로 첫발을 뗐다. 이후 세계 160여 개국이 동참하는 국제 평화운동으로 활동의 폭을 넓혀왔다. 남북통일운동국민연합은 올해 전국에서 이어진 시민 참여를 바탕으로, 지역 주민들이 생활 속에서 함께하는 평화통일 운동을 확대할 계획이다.

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