차정인, ‘친누나 미인가 국제학교 운영 의혹’에 “형제로서 송구”

차정인 국가교육위원장이 친누나의 미인가 국제학교 운영 의혹과 관련해 “형제로서 송구하다는 말씀을 드릴 수밖에 없다”고 했다.

차 위원장은 23일 국회 교육위원회 국정감사에서 국민의힘 서범수 의원의 관련 질의에 “사회적 물의가 발생한 것 같아 안타까운 마음이고 유감을 표명한다”며 사과했다. 또 “엄격하게 법적 절차에 따라서 진행될 것이라고 생각한다”고도 했다.

차정인 국가교육위원회 위원장이 23일 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 교육부 등에 대한 국정감사 종합감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1

이번 의혹은 최근 시설 사용료·교직원 임금 체납, 등록금 환불 지연 등을 일으킨 인천의 한 미인가 국제학교 이사장이 차 위원장의 친누나라는 보도가 나오면서 불거졌다. 차 위원장의 누나가 학생 모집 과정에서 차 위원장과의 관계를 언급했다는 주장도 제기됐다.

다만 차 위원장은 “집안 사정으로 누님과 연락을 안 한 지 최소 10년 이상 됐다”며 미인가 국제학교를 운영한다는 소식도 지난해 7월 다른 형제에게서 전해 들었다고 말했다.

차 위원장은 또 “형제가 성년이 되고 40년, 50년이 지난 다음에는 충고하거나 영향을 미치는 것에 한계가 있다”면서 “누님이 하시는 교육사업의 방식을 저는 지지하지 않기 때문에 더더욱 대화가 없었다”고 해명했다.

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