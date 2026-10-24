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연애 예능이 결혼관 바꾼다…미혼 커플 57% “결혼 더 신중하게 생각”

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

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연애와 결혼을 다룬 예능 프로그램이 미혼남녀의 연애관과 결혼관에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

 

결혼정보회사 듀오는 현재 연애 중인 전국 만 25~39세 미혼남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과를 공개했다. 응답자의 79%는 연애·결혼 예능을 연인과 함께 보거나 관련 내용을 주제로 대화한 경험이 있다고 답했다.

 

연인 사이에서 가장 많이 나눈 대화 주제는 ‘다툼이나 의견 충돌이 발생했을 때의 갈등 해결 방식’으로 41%를 차지했다. ‘경제관념 및 금전 관리’가 22%로 뒤를 이었으며 ‘가족관계’와 ‘이성관계’는 각각 10%였다. ‘가사·육아 분담’은 7%, ‘자녀 계획’은 6%로 집계됐다.

연애와 결혼을 다룬 예능 프로그램이 미혼남녀의 연애관과 결혼관에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 듀오
연애와 결혼을 다룬 예능 프로그램이 미혼남녀의 연애관과 결혼관에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 듀오

성별에 따른 차이도 확인됐다. 갈등 해결 방식을 대화 주제로 꼽은 여성은 46%로 남성 35%보다 많았다. 반면 경제관념과 금전 관리를 선택한 비율은 남성이 26%로 여성 19%보다 높았다.

 

방송 시청은 결혼에 대한 인식에도 영향을 미쳤다. 응답자의 57%는 연애·결혼 예능을 본 뒤 결혼을 더 신중하게 생각하게 됐다고 답했다. 결혼을 더 부정적으로 보게 됐다는 응답은 24%였으며, 별다른 영향을 받지 않았다는 응답은 16%였다. 결혼을 더 긍정적으로 생각하게 됐다는 응답은 4%에 그쳤다.

 

관심 있게 시청하거나 찾아보는 프로그램으로는 ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO’가 51%로 가장 높은 비율을 기록했다. MBC ‘이혼숙려캠프’가 50%로 뒤를 이었으며, 티빙 오리지널 ‘환승연애’는 32%였다. 이어 MBC ‘오은영 리포트-결혼지옥’이 25%, 넷플릭스 오리지널 ‘솔로지옥’이 24%, 채널A ‘하트시그널’이 23%를 차지했다.

 

응답자의 49%는 연애·결혼 예능이 연인의 가치관을 파악하는 데 도움이 된다고 평가했다. 여성의 긍정 응답률은 56%로 남성 42%보다 높았다.

 

이번 조사는 2026년 10월 7일부터 12일까지 진행됐으며, 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±3.10%포인트다.


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