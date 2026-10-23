상어 '부캉이' 머무는 부산 북항 앞바다에 기름 유출

상어 '부캉이'가 머무르는 부산 북항 친수공원 인근 바다에서 23일 기름 유출 사고가 발생했다.



부산해양경찰서에 따르면 이날 낮 12시 전후로 친수공원 인공 수로의 마리나 브릿지 쪽 출구 인근 바다에서 기름 유출 신고가 접수돼 해경이 현장에 출동했다.

부산 북항친수공원 수로에서 약 한달 만에 내보내진 흑상어 '부캉이'가 22일 바다로 돌아가지 않고 1차 차단망을 통과해 2차 그물 앞에서 유영하고 있다. 뉴시스

가로 10ｍ, 세로 30ｍ 크기의 기름띠가 형성된 것으로 알려졌다. 해경은 방제선 등으로 방제작업에 착수했다.



이날 오전에도 친수공원 수로 출구 안쪽에서 목격됐던 부캉이는 4∼5시간째 모습을 드러내지 않고 있다.



이 때문에 감각 기관이 예민한 부캉이가 기름 유출 사고로 바닷속 깊숙한 곳에서 잠영하며 수면으로 못 올라오는 게 아니냐는 관측이 나온다.



친수공원 수로에서 한 달 넘게 체류한 부캉이는 지난 21일 해양수산부와 부산시를 비롯한 관계 기관의 3차 외해 유도작업으로 수로 밖으로 나갔다가 밤늦게 당국이 쳐놓은 차단막의 빈틈을 비집고 들어왔다.



다음 날 당국은 부캉이가 더 안쪽으로 들어오지 못하도록 2차 차단막에 2중 그물을 설치했고, 부캉이에게 뚫렸던 1차 차단막은 철거했다.



그러자 부캉이는 다시 수로 밖으로 나가 북항 제1부두 앞바다에서 유영하는 등 행동반경을 한층 넓힌 모습을 보였고 잠영 시간도 길어졌다.



당국은 부캉이가 새로운 환경에 적응하고 있는 것으로 판단하고 스스로 외해로 나갈 때까지 기다리기로 했다.

<연합>

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