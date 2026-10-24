“인생 한 번뿐이야” 故 김수미가 세상에 남긴 마지막 독설

2024년 10월 25일, 대중의 영원한 ‘일용엄니’이자 화끈한 입담으로 시대를 울리고 웃겼던 배우 故 김수미가 세상을 떠났다. 향년 75세의 나이로 갑작스럽게 전해진 비보는 수많은 이들에게 깊은 상실감을 남겼다. 정극과 코미디, 연극과 예능을 오가며 대한민국 방송가의 한 페이지를 굵직하게 채워온 그녀는 늘 거침없는 언행과 넉넉한 인심으로 대중 곁을 지켰다. 생전 그녀가 남긴 수많은 어록과 날것 그대로의 생존 화법은 단순한 유행어를 넘어, 파란만장했던 삶을 정면으로 돌파해 온 한 인간의 유산이다.

웃음과 눈물로 대한민국 방송가의 한 페이지를 채웠던 영원한 배우. TV조선 ‘아빠하고 나하고’ 화면 캡처

1971년 MBC 3기 공채 탤런트로 데뷔한 그녀는 장수 드라마 전원일기의 ‘일용엄니’를 통해 국민적인 사랑을 받는 캐릭터를 구축했다. 농촌의 억척스러운 어머니를 완벽하게 소화해 낸 그녀는 실제 삶에서도 여장부 같은 성격과 화끈한 기질을 숨기지 않았다. 대중이 기억하는 그녀의 모습은 언제나 정형화된 스타의 틀을 벗어나 있었다. 가식 없는 직설 화법과 상대를 무장 해제시키는 따뜻한 속내는 그만이 가질 수 있는 독보적인 캐릭터였다.

고인이 남긴 어록들은 듣는 이의 허를 찌르는 통쾌함을 선사했다. SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 출근하기 싫다는 사연을 접한 그녀는 “놀아. 굶어. 너는 가난을 좋아하는 놈이야. 가난하게 살아봐. 그리고 사채업자한테 시달려봐”라며 호통을 쳤다. 이 발언은 현실의 무게를 외면한 채 불평만 늘어놓는 이들에게 날리는 서늘한 각성제였다. 위로와 공감이라는 포장 대신 냉혹한 현실을 직시하게 만드는 그녀의 독설은 역설적으로 거친 세상을 살아가는 실질적인 지침이 되었다.

다이어트로 고통받는 네티즌의 고민에 대해서도 그녀는 타협이 없었다. “하지마, 쳐먹어, 그래서 허리 한 40인치 돼, 인생 한 번뿐이야, 멋대로 살아”라는 파격적인 충격요법은 대중의 폭발적인 공감을 자아냈다. 타인의 시선에 갇혀 스스로를 옥죄는 현대인들에게 인생의 본질이 무엇인지 가감 없이 일깨워주는 화법이었다. 포장된 수식어나 가식적인 위로를 거부하고 삶의 진면목을 날것 그대로 내뱉는 태도는 그녀가 오랜 세월 대중의 사랑을 받을 수 있었던 근본적인 이유였다.

예능 프로그램 속에서 보여준 그녀의 솔직한 입담은 출연진과의 관계 속에서도 빛을 발했다. 나이가 들어도 여전히 누군가를 사모하고 설레는 감정은 죄가 아니라고 당당히 말하며 “드라마 ‘밥누나’를 우리 딸이 보더니 빠졌다. 40대 주부들이 그 드라마 할 동안 정해인을 짝사랑하는 거다. 그게 죄냐. 남을 사모하는 건 죄가 아니다”라고 소신을 밝혔다. 아울러 돌싱남인 서장훈을 향해 “모양새 예쁘다고 하이힐 신고 뒷굽이 까이고 걸어가는 거보다 편한 천원짜리 슬리퍼 신고 가는 게 현명한 것이다”라며 겉치레보다 삶의 편안함이 중요하다는 따뜻한 조언을 건넸다. 거창한 조건보다 내실 있는 삶의 방식을 짚어주는 인생 선배의 유쾌한 참견은 대중에게 깊은 인상을 남겼다.

위선적인 포장을 거부하고 세상의 허를 찌르며 통쾌한 카타르시스를 선사했던 순간. SBS ‘미운 우리 새끼’

화려한 스포트라이트 뒤편에서 김수미가 겪어낸 삶의 궤적은 결코 평탄하지 않았다. 부모를 일찍 여의고 자식들에게 상처를 주지 않기 위해 발버둥 쳤던 세월, 그리고 남편의 사업 실패와 이어진 경제적 고통은 그녀를 벼랑 끝으로 내몰았다. 특히 생전 가장 큰 시련은 1998년 발생한 비극적인 사고였다. 전속 운전기사의 차량 급발진 사고로 평생의 은인이자 존경하던 시어머니를 잃는 뼈아픈 일을 겪은 것이다.

이 사건으로 인해 극도의 우울증과 트라우마에 시달린 그녀는 수년 동안 연기 활동을 중단해야 했다. 극단적 충동을 이기지 못해 병상에서 삭발을 감행할 만큼 심각한 고통의 연속이었다. 하지만 그녀는 끈질긴 생명력으로 그 모든 파고를 이겨내고 다시 방송가로 돌아왔다. 바닥을 치고 내려온 사람이 가질 수 있는 단단함과 무심한 듯 툭 던지는 언행 속에는 생사의 고비를 넘긴 이만이 뿜어낼 수 있는 묵직한 무게감이 실려 있었다.

거친 입담과 독설의 이면에는 인연을 맺은 이들을 향한 지독한 정이 자리했다. 전원일기 촬영 시절부터 스태프와 동료 배우들에게 손수 만든 음식을 아낌없이 베풀기로 유명했던 그녀는 진짜 어머니의 품처럼 주변을 보듬었다. 어린 시절 어머니를 일찍 여의어 친정어머니의 밥상을 그리워해야 했던 자신의 아픔을 고백하며, “딸이 친정에 오면 배 터지게 먹고 소파에서 잘 때 화장실 가서 혼자 운다. ‘수미야 잘 참았다. 행복이 이거야’라면서 엉엉 울었다”고 털어놓은 일화는 평범한 어머니로서의 간절한 고뇌를 전한다. 최불암을 비롯한 동료 연예인들이 증언하는 따뜻한 성품과 며느리 서효림을 향한 각별한 애정 역시 그녀가 삶의 마지막 순간까지 지켜내고자 했던 가족의 의미를 대변한다.

차가운 독설의 갑옷 뒤에 품었던 지독한 정과 밥 한 끼의 온기. MBC ‘전원일기’

“인생은 늘 새로 배워야 하는 공부”라던 그녀의 말처럼, 김수미는 자신의 결핍과 상처를 숨기지 않고 삶의 동력으로 삼았다. 세상의 찬사 뒤에 숨겨진 치열한 생존의 기록과 꺾이지 않는 의지는 세월이 흘러도 바래지 않는 가치로 남는다. 늦은 나이까지 연기에 대한 열정을 놓지 않고 무대를 지켰던 그녀의 발자취는 대중의 기억 속에 오래도록 지워지지 않을 단단한 서사로 자리 잡고 있다.

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