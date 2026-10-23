“조사 결과 공개하라” “좋아, 다 공개해”… 與 최고위서 ‘신천지 의혹’ 신경전

더불어민주당 최고위원회의에서 신천지 집단 입당 의혹을 두고 지도부 내 갈등이 재차 터져 나왔다. 친청(친정청래)계 이성윤 최고위원이 조사 결과 공개를 요구하자 조사를 담당한 박선원 최고위원이 “공개하겠다”고 맞받았다.

이 최고위원은 23일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “우리 당을 분열시키고 당원들에게 상처를 준 신천지 개입 의혹 조사 결과를 있는 그대로 국민과 당원께 공개해야 한다”며 “반명·분열주의·신천지 비밀 연합의 근거도 공개하고 이 문제를 매듭지어야 할 때”라고 말했다.

더불어민주당 김민석 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 “검경 합동수사본부에서 검사와 수사관 수십 명이 8개월 동안 수사하고도, 국민의힘 외에 다른 정당에서 집단적으로, 조직적으로 신천지의 가입 지시가 있었다거나 조직적으로 가입한 정황은 발견되지 않았다”며 “의혹이 사실이라면 관련자에게 책임을 묻고 근거가 없다면 그에 상응하는 엄중한 책임을 반드시 물어야 한다”고 했다.

앞서 민주당 김민석 대표는 전당대회 기간 “반명·분열주의·신천지의 3자 비밀연합을 깨는 것이 이번 전당대회의 본질”이라고 주장했다. 이에 대해 경쟁자였던 정청래 전 대표는 “저와 관련이 있는 것처럼 연기를 피운다”고 반발하기도 했다. 이날 이 최고위원이 언급한 “상응하는 엄중한 책임”도 김 대표를 겨냥한 것으로 풀이된다.

발언을 듣던 박 최고위원은 “좋아 좋아, 다 공개해”라고 말하며 불편한 기색을 드러냈다. 공개회의가 끝난 직후 “국회 소통관에서 공개 발표하겠다. TF단장으로 제가 책임지고 하겠다”고 말하자 김 대표와 한병도 원내대표가 당황스러운 표정을 짓기도 했다. 이어진 비공개회의에서는 김 대표가 박 최고위원을 진정시키며 만류한 것으로 알려졌다. 박 최고위원은 비공개회의 이후 기자들과 만나 “오늘은 할 이야기가 더 이상 없다”고 밝혔다.

더불어민주당 최고위원회의에서 박선원 최고위원이 ‘신천지 의혹’ 조사 결과를 발표하겠다고 발언하자 김민석 대표, 한병도 원내대표가 당황스러운 표정을 짓고 있다. 민주당티비 화면 캡처.

당초 민주당 지도부는 신천지 의혹 조사 결과의 공개 시점을 일단 유보하기로 의견을 모았다. 하지만 이날 이 최고위원이 공개를 재차 요구하고 박 최고위원까지 발표 의사를 밝히면서 공개 여부가 다시 쟁점으로 떠올랐다.

박성준 수석대변인은 비공개회의 직후 기자들과 만나 “지금까지 신천지 명단 공개와 관련해 여러 의견이 있는 것으로 안다”며 “공개하자고 하는 부분에 대해 (책임자였던) 박 최고위원이 공개하는 게 어떤가 하는 의견이 있었는데 공개·비공개에 대한 얘기는 좀 더 논의해야 하는 게 아니냐는 정도로 결론이 났다”고 했다.

그러면서 “좀 더 숙의하는 과정에 있는 것”이라며 “당 최고위에서는 이 모든 것을 정무적으로 판단해야 하는 것 아니겠나. 결과가 어떻게 나올지, 여론에 대한 파장, 당내에 대한 파장까지 다 고려해야 하기에 그런 부분까지 고려해 최고위에서 결론을 낼 것”이라고 설명했다.

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