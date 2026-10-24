거버넌스포럼 “SK하이닉스 솔리다임 상장 중단 환영…이사회 의결 필요”

한국기업거버넌스포럼이 SK하이닉스의 미국 반도체 자회사 솔리다임 상장 검토 중단 결정을 환영하면서 이사회의 공식 의결과 결정 과정 공개를 요구했다.

한국기업거버넌스포럼은 23일 논평을 내고 “최태원 SK그룹 회장과 일반주주의 이해상충을 해소하기 위해 솔리다임의 상장 전 투자유치(프리IPO)와 기업공개(IPO)는 중단돼야 했다”고 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장. 뉴스1

SK하이닉스는 이날 공시를 통해 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려해 솔리다임의 프리IPO와 IPO 검토를 중단하기로 결정했다고 밝혔다. 솔리다임은 생산능력 확대와 경쟁력 강화를 위한 자금조달 방안으로 외부 투자 유치와 상장을 검토해 왔다.

포럼은 이번 결정이 이사회 심의와 표결을 거쳐 이뤄졌는지 명확히 밝혀야 한다고 강조했다. 포럼은 “고승범 SK하이닉스 이사회 의장은 이사회를 소집해 솔리다임 상장 안건을 다양한 관점에서 심의하고 결의 결과를 공시해야 한다”고 촉구했다.

이어 “회사의 성장 전략과 자본 배분에는 여러 선택지가 있을 수 있다”며 “이사회가 각 방안의 장단점을 검토하고 최종 결론에 이른 배경을 주주들에게 설명할 필요가 있다”고 지적했다.

포럼은 솔리다임의 지분을 외부에 매각하기보다 SK하이닉스가 100% 보유하는 것이 주주들에게 유리하다는 기존 입장도 재확인했다. 솔리다임의 설비투자에 대규모 자금이 필요하더라도 SK하이닉스 자체 자금으로 충분히 충당할 수 있다는 주장이다.

포럼은 미래에셋증권과 하나증권의 추정치를 근거로 SK하이닉스의 잉여현금흐름과 현금 보유액이 향후 큰 폭으로 증가할 것으로 전망했다. 이를 토대로 SK하이닉스가 미국 투자법인인 AI컴퍼니를 통해 솔리다임에 직접 출자하는 방안을 제시했다.

포럼은 “솔리다임 중복상장의 본질은 지배주주와 일반주주의 이해상충 문제”라며 “SK하이닉스의 현금 창출 능력을 고려하면 자금 확보를 위해 지분을 매각해야 한다는 논거는 성립하지 않는다”고 주장했다.

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