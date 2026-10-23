李대통령 "강력범죄에 전쟁 선포 각오…사전예방 체계로 전환"

이재명 대통령은 23일 "강력범죄에 대해서는 전쟁을 선포한다는 각오로 임해야 한다"며 "위험 신호를 조기 포착하는 시스템을 마련하는 등 사후대응을 넘어 사전예방 체제로 대대적인 전환을 해야 한다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 초안전사회 범정부 대응 회의에서 모두발언을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 '초안전사회 범정부 대응 회의' 모두발언에서 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 기본적 책무"라며 이같이 말했다.



이 대통령은 "이미 발생한 범죄에 대해 사전에 막을 방안이 없었는지 철저한 분석을 토대로 재발방지 대책을 수립해 유사 범죄의 위협으로부터 국민을 확실히 보호해야 한다"고 주문했다.



특히 "최근에는 가족이나 연인 등 친밀한 관계에서 발생하는 범죄부터 불특정 다수를 대상으로 하는 이상동기 범죄 등 강력범죄가 이어지며 국민의 불안이 커지고 있다"며 "이런 범죄는 피해자 개인뿐 아니라 사회 전체의 안전을 위태롭게 하는 중대한 문제"라고 진단했다.



이어 "관계성 범죄는 피해자가 지속적 위협에 노출되거나, 위험을 알리고도 충분히 보호받지 못하는 일이 반복되고 있다"며 "일상에서조차 안전을 걱정해야 하는 상황을 방치해서는 안 된다"고 지적했다.



관계성 범죄는 가해자와 피해자 사이의 특정 관계 때문에 범죄가 반복되거나 지속될 가능성이 높은 범죄 유형으로, 스토킹이나 가정폭력, 교제폭력 등이 대표적이다.



한편 이번 회의에는 국무조정실, 법무부, 성평등가족부, 보건복지부, 교육부, 경찰청, 행정안전부, 기획예산처 등 9개 관계부처 장·차관이 참석했으며, 강력범죄 사전예방 시스템을 치밀하게 구축하기 위한 '초안전사회 범정부 액션 플랜'을 주제로 논의가 진행됐다.



이 대통령은 "범정부 액션플랜은 국민 누구나 일상에서 안전과 안심을 체감할 수 있는 사회를 만드는 출발점"이라며 "국민의 생명과 안전을 지키는 일에는 일절 작은 허점이 있어선 안되는 만큼 실효적 대책이 마련되기를 바란다"고 당부했다.

<연합>

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