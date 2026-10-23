코스피, 美AI·반도체 급락에 2%대 하락 출발 후 낙폭 확대

23일 코스피와 코스닥이 나란히 급락 출발한 뒤 낙폭을 확대했다. 이날 오전 9시 23분 현재 코스피는 전장보다 187.06포인트(3.38%) 내린 5346.71을 나타냈다.

지수는 130.60포인트(2.36%) 내린 5403.17로 개장 후 10분 만에 5305.98(-4.12%)까지 밀리며 5200선까지 위협하기도 했다. 다만 이후에는 하락분을 일부 만회하며 내림폭을 조절하는 모습을 보인다.

23일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 장 초반 코스피 지수 등 시황이 표시되고 있다. 뉴스1

외국인은 1900억원 순매도하고 있으나, 개인이 60억원, 기관이 1940억원 순매수 중이다.

코스피200 선물시장에서 외국인은 1580억원 매수 우위고, 기관은 1050억원, 개인은 230억원 매도 우위다. 간밤 미국 증시에서 AI 투자 수익성에 대한 우려가 다시금 고개 들고, 국제 유가는 오르는 등으로 투자심리가 위축된 모습이다.

뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 0.02% 올라 강보합을 보인 반면, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장보다 1.21%, 나스닥 종합지수는 2.60% 내렸다. 특히 나스닥 지수는 지난 6월 이후 최대 낙폭을 기록했다.

마이크론(-6.26%), 엔비디아(-4.40%), 인텔(-8.04%) 등이 큰 폭으로 하락했고, SK하이닉스[000660] 미국주식예탁증서(ADR)(-8.07%)와 샌디스크(-8.51%) 등 다른 메모리 관련주도 크게 내렸다.

같은 시각 삼성전자[005930]는 3.8%, SK하이닉스는 2.8% 안팎 하락 중이다. SK하이닉스는 이날 장전 “솔리다임은 생산능력 확대 및 경쟁력 강화를 위한 다양한 자금조달 방안을 검토해 왔으나, 자본시장 여건 등을 종합적으로 고려해 프리 IPO 및 기업공개에 대한 검토를 중단하기로 결정했다”고 공시했다.

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