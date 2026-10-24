8월 은행 대출 연체율 9년 10개월만에 최고…0.7% 육박

올해 8월 국내은행의 원화대출 연체율이 약 10년 만에 최고치를 기록했다.

24일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 8월 말 국내은행의 원화대출 연체율 현황(잠정)’에 따르면 국내은행의 1개월 이상 원리금 연체 기준 대출 연체율은 0.69%로 전월(0.63%) 대비 0.06%포인트, 전년 동월(0.61%) 대비 0.08%포인트 상승했다. 이는 2016년10월(0.81%) 이후 9년10개월 만에 가장 높은 수준이다.

서울의 한 시중은행의 모습. 연합뉴스

지난 7월 중앙그룹 계열사의 워크아웃 및 회생절차 신청으로 신규 부실채권이 편입되면서 대기업 연체율이 추가 상승한 데다 고금리 장기화에 따른 차주들의 상환 부담이 누적된 데 따른 것으로 풀이된다.

금감원은 “중소법인·개인사업자 대출 및 가계 신용대출 등을 중심으로 상승세를 보인다”면서도 “(연체율이) 코로나19 이전 10년 장기 평균치(0.78%)를 밑돌아 중장기적인 관점에서 관리 가능한 수준”이라고 설명했다.

8월 중 신규 연체 발생액은 3조원으로 전월(3조2000억원)보다 2000억원 감소했다. 같은 기간 연체 채권 정리 규모는 1조5000억원으로 1000억원 증가했다. 신규 연체율은 0.12%로 전월과 비슷한 수준을 유지했다.

부문별로 보면 기업대출 연체율은 0.86%로 전월 대비 0.08%포인트 올랐다. 특히 대기업대출 연체율은 0.39%로 전월 대비 0.03%포인트 오르며 지난달에 이어 최고치를 기록했다. 전년 동월(0.15%)과 비교하면 배 이상 뛴 수치다.

중소기업대출 연체율은 1.00%로 전월보다 0.09%포인트 상승했다. 이는 지난 5월과 같은 수준이다. 이 중 중소법인대출 연체율은 1.10%, 개인사업자대출 연체율은 0.86%로 전월보다 각각 0.10%포인트, 0.09%포인트 상승했다.

가계대출 연체율도 소폭 올랐다. 가계대출 연체율은 0.45%로 전월(0.42%)보다 0.03%포인트 상승했다. 가계대출 중 주택담보대출 연체율은 0.31%로 전월보다 0.02%포인트 올랐다. 같은 기간 신용대출 등 주담대를 제외한 가계대출 연체율은 0.91%로 전월보다 0.07%포인트 오르며 작년 8월 이후 가장 높은 수준이 됐다.

금감원은 “은행의 연체채권 매각·추심 과정에서 개인채무자보호법 등 관련 규제를 모니터링하고, 적극적인 채무조정으로 취약 채무자의 상환 부담을 완화하도록 유도할 방침”이라고 했다.

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