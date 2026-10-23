인천 흉기 난동 최충락 공소청 송치…"선의 피해자께 미안하다"

인천 대형 상업시설에서 무차별 흉기 난동을 벌여 10명을 살해하려 한 혐의로 구속된 최충락(59)이 고소청에 넘겨졌다.

인천 남동경찰서는 살인미수와 공공장소 흉기소지 혐의로 구속한 최충락을 23일 공소청에 송치했다.

인천 한 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 시민 10명을 살해하려 한 혐의로 구속된 최충락(59)이 23일 인천 남동경찰서에서 인천지방공소청으로 송치되고 있다. 연합뉴스

이날 얼굴을 가리지 않은채 모습을 드러낸 최충락은 피해자에게 할말이 없느냐는 취재진의 질문에 “선의의 피해자에게 미안하다”고 답했다.

이어 “선의의 피해자가 누구라고 생각하느냐”는 질문에는 “거기 있던 모든 사람”이라고 말했다. 범행을 저지른 이유를 묻자 “죄송하다”고 답변했다. 사람이 많은 장소를 범행 대상으로 고른 이유와 범행 계획 시점, 어린이를 범행 대상으로 고려했는지 등에 관한 질문에는 답하지 않았다. 의식불명 상태인 피해자에게 미안하지 않으냐는 질문에도 침묵했다.

최충락은 송치 당시 회색 운동복 차림이었으며 신상 공개에 따라 마스크나 모자로 얼굴을 가리지 않은 채 경찰 승합차에 올랐다.

최충락은 지난 13일 오후 1시48분쯤 인천 남동구 구월동의 한 대형 상업시설에서 일면식 없는 사람들에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

인천 한 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 시민 10명을 살해하려 한 혐의로 구속된 최충락(59)이 23일 인천 남동경찰서에서 인천지방공소청으로 송치되고 있다. 연합뉴스

당시 현장에 있던 10명 중 의식불명 상태인 19세 여성을 포함한 8명이 다쳤고 나머지 2명은 자진 귀가했다. 피해자 중 19세 여성은 심정지 상태로 병원에 이송됐으며 현재까지 의식을 회복하지 못한 것으로 전해졌다.

최충락은 경찰 조사에서 “피부질환 치료를 받은 병원에 불만이 있었는데 병원 측 신고로 경찰 수사도 받게 됐다”며 “불만을 사회적으로 알리고 싶어 뉴스거리를 만들려고 범행했다”는 취지로 진술했다.

또 “범행 대상을 특정하지는 않았고 나보다 힘없어 보이는 사람을 골랐다”고 말한 것으로 알려졌다.

최충락은 2차례의 살인미수 전력을 포함해 벌금형 이상 전과가 10범이며 범행 당시에도 위치추적 전자장치(전자발찌)를 착용하고 있었다.

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