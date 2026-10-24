한전, 유럽 인재개발상 2년 연속 수상… 국내 기업 최초

한국전력공사가 유럽 인적자원개발(HRD) 분야의 권위 있는 상인 ‘Unleash Award’를 2년 연속 수상했다고 23일 밝혔다.

한전은 22일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 유럽 최대 규모의 HRD 컨퍼런스 ‘Unleash World’에서 ‘2026 Unleash L&D Award’를 수상했다.

안중은 한전 경영관리부사장(왼쪽에서 두번째)이 상을 받고 기념사진을 찍고 있다. 한전 제공

국내 기업이 이 상을 2년 연속 수상한 것은 한전이 처음이다. 지난해 미국 인재개발협회(ATD)가 주관하는 ‘ATD Awards’를 2년 연속 수상한 데 이은 성과다.

Unleash L&D Award는 유럽인재개발협회(EAPM)와 영국 글로벌 HR테크그룹 Unleash가 2016년부터 주관해 온 상이다. 조직 내 인재개발의 역할과 전략적 활용, 교육성과와 조직성과의 연관성 등을 종합적으로 평가해 우수기업을 선정한다.

한전 관계자는 “이번 평가에서 경영전략과 연계한 HRD 운영, 데이터 기반 개인 맞춤형 교육, 인재개발(HRD)과 인적자원관리(HRM)의 연계 등에서 높은 평가를 받았다”고 말했다. 특히 ‘2035 중장기 경영전략’과 연계해 AI 전환(AX)과 신성장동력 창출 등을 핵심 과제로 하는 ‘2030 HRD 중기 마스터플랜’을 수립한 점이 주목받았다. 교육성과를 실제 인사운영에 연계한 점도 긍정적인 평가를 받았다. 한전은 직무별 역량체계를 인사평가와 처장 승진 역량평가에 반영하고, 사내 직무공모(Job Posting) 과정에서도 지원자의 디지털 배지 보유 현황을 보직 선발에 활용하고 있다.

김동철 한전 사장은 “지난해 미국 ATD Award 2년 연속 수상에 이어 한전의 인재육성 체계가 글로벌 최상위 수준임을 다시 한번 인정받았다”며 “앞으로도 축적한 HRD 전문성과 노하우를 바탕으로 대외기관 컨설팅 등 성과 공유를 통해 국내 HRD 산업 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

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