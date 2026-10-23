종근당건강 홍삼, 추석 시즌 온라인 판매 증가…쿠팡 매출 791% 증가

건강기능식품 기업 종근당건강이 추석 명절을 맞아 주요 온라인 채널에서 홍삼 제품군의 판매와 브랜드 검색량이 증가했다고 밝혔다.

종근당건강에 따르면, 2026년 9월 쿠팡 내 홍삼 제품군 매출은 전년 동기 대비 791% 증가했으며, 카카오선물하기에서도 추석 시즌 홍삼 매출이 전년 대비 52% 늘었다. 자사 공식 온라인몰인 '종근당건강몰'에서는 '홍삼정스틱' 판매량이 직전 설 명절 대비 2배 수준을 기록했다.

종근당건강은 추석 시즌 2040 세대를 겨냥한 브랜딩과 디지털 콘텐츠 캠페인을 진행했다. 회사 측에 따르면 GQ와 아이즈매거진에 선보인 브랜드 콘텐츠는 누적 조회수 약 21만 5천 회를 기록했으며, 인플루언서와 협업한 릴스 콘텐츠 3건은 총 조회수 132만 3천 회를 돌파했다.

브랜드 검색량도 증가했다. 종근당건강이 홍삼 관련 주요 키워드 5종(종근당건강홍삼, 종근당홍삼, 종근당홍삼정, 종근당홍삼스틱, 종근당건강홍삼녹용프리미엄)의 네이버 검색량을 분석한 결과, 디지털 캠페인 전후 각 14일간 일평균 검색량은 110건에서 499건으로 약 353% 증가했다. 전년 추석 대비 네이버 검색지수 역시 일평균 38.7에서 70.1로 약 81% 상승했다.

종근당건강은 '홍삼정스틱', '홍삼녹용프리미엄', '홍삼정마일드' 등 다양한 홍삼 제품군을 선보이고 있다. 식품의약품안전처는 건강기능식품 원료인 홍삼에 대해 면역력 증진과 피로 개선 등에 도움을 줄 수 있는 기능성을 인정하고 있다.

종근당건강은 이번 추석 판매 증가를 바탕으로 명절 선물뿐 아니라 일상 건강관리 영역에서도 홍삼 제품군의 판매 확대에 나설 계획이다. 환절기 수요에 맞춰 홍삼의 기능성과 제품별 특장점을 알리는 한편, 주요 온라인 채널을 중심으로 소비자 접점을 확대할 예정이다.

종근당건강 관계자는 “이번 추석 시즌 주요 온라인 채널에서 홍삼 제품군의 판매 호조와 브랜드 검색량 증가를 함께 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 면역력 증진과 피로 개선에 도움을 줄 수 있는 홍삼의 기능성을 바탕으로 소비자들이 일상에서 건강을 관리할 수 있도록 다양한 제품을 선보이겠다”고 말했다.

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