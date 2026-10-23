경영·사무 구직자 70% “AI 대체 우려”… 55%는 직무 전환 나섰다

22일 대전시청에서 열린 2026 대전 장애인 취·창업 박람회에 참가한 구직자가 채용 정보를 살피고 있다. 뉴스1

인공지능(AI) 기술이 급격히 발전하면서 구직자 절반 이상이 일자리 대체 위협을 느끼고 직무 전환까지 고민하는 것으로 나타났다. 특히 경영·사무직 희망자와 인문계열 전공자, 취업 준비 기간이 긴 장기 준비생일수록 취업에 대한 심리적 위축감이 컸다.

채용 플랫폼 진학사 캐치가 구직자 1942명을 대상으로 조사해 23일 발표한 설문 결과에 따르면, 희망 직무가 AI에 대체될 위험이 있다고 답한 응답자는 전체의 57%로 집계됐다. 보통이라는 응답은 28%, 동의하지 않는다는 답변은 15%에 머물렀다.

AI 발전 이후 취업 자신감이 떨어졌다는 응답도 전체의 절반(50%)에 달했다. 특히 AI 대체 위험을 크게 체감한 집단에서는 자신감이 낮아졌다는 응답이 64%를 기록해 위험을 느끼지 않는 집단(22%)보다 3배가량 높았다.

일자리 위기감은 실제 진로 변경으로 이어지는 흐름이다. 전체 응답자의 55%는 AI 도입 여파로 희망 직무 전환을 고려했거나 이미 진행 중이라고 밝혔다.

◆ 경영·사무 70% 체감… 의료는 30% 그쳐

AI 대체에 대한 체감도는 지원 직무에 따라 뚜렷한 격차를 보였다.

정형화된 문서 작업이 많은 경영·사무직 희망자의 경우 70%가 대체 위험을 우려해 전 직무 가운데 가장 높은 수치를 기록했다. 이어 IT·인터넷(63%), 디자인(60%), 생산·제조(59%), 무역·유통(57%), 마케팅·홍보(54%), 미디어(50%) 순으로 과반의 응답자가 위험을 체감했다.

반면 사람과의 대면이나 정밀한 현장 판단이 필요한 의료(30%), 건설(41%), 교육(43%), 연구개발(44%), 서비스(46%) 분야는 상대적으로 낮게 나타났다.

경영·사무직 지망생들은 심리적 위축도 가장 심각했다. 해당 직무 희망자의 66%가 취업 자신감이 떨어졌다고 답했으며, 62%는 이미 직무 전환을 고민하거나 실행에 옮긴 것으로 조사됐다.

◆ 인문계열 64% 흔들… 2년 이상 장기 구직자 76% ‘자신감 하락’

전공별로는 인문계열의 불안감이 두드러졌다. 인문계열 전공자의 64%가 AI 대체 위험에 동의해 가장 높았고, 사회계열(61%), 예체능계열(58%), 공학계열(54%), 교육계열(49%), 자연계열(48%), 의약계열(28%)이 뒤를 이었다. 자신감 하락 비율 역시 인문계열이 60%로 최고치를 보인 반면, 의약계열은 24%에 머물렀다.

취업 준비가 길어질수록 AI 기술에 대한 압박감은 더 컸다. 준비 기간이 2년 이상인 구직자 가운데 76%가 취업 자신감이 떨어졌다고 답했다. 이는 전체 평균(50%)을 26%포인트 웃도는 수준으로, 채용 시장 정체 속에서 AI 확산이 장기 취업 준비생에게 더 큰 심리적 부담으로 작용한다는 분석이다.

김정현 진학사 캐치 본부장은 “반복적이고 정형화된 업무의 자동화 가능성이 커지면서, 관련 직무를 희망하는 구직자들이 AI 대체 위험을 더욱 크게 체감하는 것으로 보인다”며 “앞으로는 단순 업무 수행 능력뿐 아니라 AI를 활용해 문제를 해결하고 결과물을 검증하는 역량이 취업 경쟁력의 중요한 요소가 될 것”이라고 말했다.

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