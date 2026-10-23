한고은, 가상 유언장에 담은 진심 “내 모든 재산 남편에게…사랑해”

유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’ 화면 캡처

배우 한고은이 남편 신영수에게 자신의 모든 재산을 남기겠다는 내용의 가상 유언장을 작성했다.

22일 유튜브 채널 ‘고은언니 한고은’에는 ‘한고은이 남편과 함께 변호사를 만나 유언장을 쓴 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한고은과 남편 신영수는 정재민 변호사를 만나 유언장 작성 방법과 부부간 상속 등 법률적인 문제에 관해 이야기를 나눴다.

한고은은 변호사를 초대한 이유에 대해 삶과 죽음을 바라보는 생각이 달라졌기 때문이라고 밝혔다. 그는 “내 나이대가 되다 보니 삶도 죽음도 어릴 때보다 무겁게 다가온다”며 최근 여러 가지 생각이 많아졌다고 털어놨다.

이후 부부는 가상의 재산을 설정해 직접 유언장을 작성해 봤다. 변호사는 재산 목록과 상속인, 유언집행자 등을 기재하는 방법을 설명하며 작성 시 주의해야 할 사항도 짚었다.

먼저 한고은은 자신의 재산을 남편에게 모두 남기겠다는 뜻을 밝혔다. 유언장에는 “내가 가진 모든 재산을 남편 신영수에게 남깁니다”라는 문구가 적혔다.

특히 한고은은 두 사람이 함께 키우는 반려견 하루와 신비에 대한 당부도 잊지 않았다. 그는 남편에게 반려견들을 잘 돌봐 달라는 부탁과 함께 자신이 평소 챙겨주던 방식대로 보살펴 달라는 마음을 전했다.

남편을 향한 애틋한 메시지도 이어졌다. 한고은은 유언장에 “여보, 건강하고 나 없다고 쓸쓸해하지 말고 남은 시간 소중하게 행복하게 살다 우리 또 웃으며 만날 땐 세상에 있었던 재미난 이야기보따리 한 움큼 풀어줘”라고 적었다.

이어 “사랑해 여보. 항상 고마웠어. 행복했던 아내 고은이가”라는 문장으로 글을 마무리했다. 재산을 누구에게 남길지 정하는 것을 넘어, 오랜 시간을 함께한 남편에게 전하고 싶은 진심까지 담아낸 것이다.

신영수 역시 아내 한고은을 상속인으로 적은 가상 유언장을 공개했다. 그는 가상의 건물과 시계 등을 재산 목록에 포함하고, 아내를 향해 “사랑해요. 다음 세상에 또 만나요”라고 적었다.

이어 “이번 생에는 나라를 구하지 못해서 만날 수 있을지 모르겠지만”이라는 농담 섞인 문구를 덧붙여 웃음을 안겼다. 진지한 주제 속에서도 서로를 향한 애정과 두 사람 특유의 유쾌한 분위기가 드러났다.

유언장 작성과 관련한 법률적 설명도 이어졌다. 정 변호사는 유언의 효력과 작성 시 필요한 사항을 안내하며 날짜 등 필수 기재 사항을 빠뜨리지 않아야 한다고 강조했다. 유언장 작성이 단순히 재산을 나누는 문제를 넘어 법적 요건까지 고려해야 하는 일임을 설명했다.

영상을 마무리하며 한고은은 “오늘 이 순간에 감사하며 살자”고 말했다. 삶과 죽음에 관한 진지한 대화를 나눈 뒤에는 “왠지 끝이 좀 무겁다”고 덧붙이기도 했다.

한편 한고은은 2015년 4세 연하의 비연예인 신영수와 결혼했다. 두 사람은 유튜브를 통해 일상을 공개하며 부부의 자연스러운 모습을 전하고 있다.

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