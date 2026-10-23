서인영, 이혼 전문 변호사 만나자 “전에 만났어야 했는데”

티캐스트 E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’ 화면 캡처

가수 서인영이 자신의 이혼 경험을 솔직하게 털어놓으며 거침없는 입담을 뽐냈다.

22일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’ 4회에는 이혼 전문 변호사 박민철이 일일 전문가로 출연한다.

서인영과 미미미누는 박 변호사와 함께 이혼을 비롯해 재산 분할, 혼전 계약서 등 다양한 주제로 이야기를 나눈다.

이날 서인영은 박민철 변호사를 보자마자 “전에 만났어야 했는데 왜 이제야 오셨냐”고 반가움을 드러냈다. 이에 박 변호사는 “이제는 더 이상 만나면 안 된다”고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

서인영은 자신의 결혼과 이혼에 대해서도 솔직한 이야기를 꺼냈다. 그는 “사람 일은 어떻게 될지 모르더라. 나도 내가 이혼할 줄 몰랐는데, 나 빼고 다 알았다고 하더라”고 말해 특유의 솔직한 입담을 과시했다.

이날 방송에서는 해외 유명인들의 혼전 계약서와 세계적인 부호들의 이혼 사례도 다뤄진다. 이혼 과정에서 오가는 막대한 재산과 재산 분할 문제를 살펴보고, 자신의 재산상 권리를 지키기 위해 알아둬야 할 사항도 소개할 예정이다.

특히 서인영이 약 16년 전 혼전 계약서 관련 설문 조사에서 1위를 차지했던 사실이 공개돼 눈길을 끈다. 서인영은 자신이 혼전 계약서를 작성한다면 반드시 포함하고 싶은 조항에 대해서도 이야기한다.

황당한 이혼 소송 사례도 소개된다. 첫날밤을 보낸 다음 날 아침 아내의 얼굴을 보고 이혼 소송을 제기했다는 사연이 공개되자 서인영은 자신의 민낯을 보여주겠다며 자신감을 드러낸 것으로 전해졌다.

이 밖에도 약 4000년 전 작성된 것으로 알려진 결혼 계약서와 그 안에 담긴 이혼 조항, 위자료 관련 내용 등이 공개될 예정이다. 과거와 현재의 결혼 및 이혼 문화를 비교해 볼 수 있는 이야기와 함께 서인영 특유의 솔직한 반응이 재미를 더할 전망이다.

한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 합의 이혼했다. 한동안 공백기를 가졌던 그는 올해 유튜브 채널 ‘개과천선’ 등을 통해 대중과 소통하고 있다. 올 하반기에는 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와 재혼할 예정인 것으로 알려졌다.

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