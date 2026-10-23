이규한, 솔비 향한 직진 고백 “20년 전부터 좋아했다”

솔비의 유튜브 채널 ‘솔비이즈백’ 화면 캡처

배우 이규한이 예비 신부 솔비를 향한 남다른 애정을 드러냈다.

22일 솔비의 유튜브 채널 ‘솔비이즈백’에는 ‘저의 예비 신랑을 소개합니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 지난해 연애 예능 프로그램 ‘오래된 만남 추구’(이하 ‘오만추’) 이후 처음으로 함께 카메라 앞에 선 두 사람은 결혼을 앞둔 예비부부다운 다정한 분위기를 자아냈다.

이날 솔비는 “3년 안에 결혼한다고 했던 말을 지키기 위해 예비 신랑을 소개하겠다”며 이규한을 소개했다. 이규한은 “세상에서 가장 아름다운 분과 결혼을 앞둔 솔비 님의 예비 신랑, 배우 이규한”이라고 인사하며 애정을 숨기지 않았다.

두 사람은 ‘오만추’ 출연 이후 서로를 알아가게 된 과정도 돌아봤다. 특히 이규한은 프로그램 출연이 끝난 뒤 솔비의 유튜브 채널을 꾸준히 챙겨봤다고 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 “오만추가 끝나자마자 구독해서 콘텐츠를 거의 다 봤다”며 자신을 솔비의 오랜 구독자라고 소개했다. 솔비가 과거 유튜브 콘텐츠에서 “3년 안에 결혼할 것”이라고 말했던 일을 언급하자 이규한은 “그때 ‘3년을 기다려야 하나’ 싶었다”고 답했다.

이에 솔비가 “그때도 저를 좋아하고 있었던 거냐”고 묻자 이규한은 “나는 그때도 솔비 님을 기다렸고, 20년 전부터 계속 좋아하고 있었다”고 너스레를 떨어 달달한 분위기를 만들었다.

두 사람의 마음이 가까워진 계기로는 ‘오만추’ 촬영 당시 진행된 손잡기 미션이 언급됐다. 솔비는 차 안에서 손을 잡았던 순간을 떠올리며 “그냥 손잡기 미션이었는데 왜 오빠 쪽으로 손을 확 끌어당겨 잡았느냐”고 물었다.

이규한은 당시 처음 가는 길을 운전하면서 내비게이션을 확인해야 했고, 차량 안에 설치된 카메라까지 신경 쓰느라 정신이 없었다고 설명했다.

그러면서도 “옆에는 너무나 신경 쓰이는 아름다운 분이 타고 계셨다”며 “무의식중에 그렇게 잡고 싶었던 마음이 나온 것 같다”고 말했다.

솔비 역시 당시의 감정을 솔직하게 털어놨다. 그는 “정확히 그 부분에서 마음이 크게 열렸다”며 이규한의 행동에 설렜던 순간을 회상했다. 방송에서 공개된 짧은 장면 뒤에 두 사람의 감정이 오갔음을 짐작하게 하는 대목이다.

앞으로 함께하고 싶은 콘텐츠에 대한 이야기도 이어졌다. 이규한은 솔비의 입맛을 고려한 먹방부터 운동과 건강 관리, 서로의 관심사를 알아가는 콘텐츠 등을 제안했다.

특히 솔비를 이해하기 위해 그림을 배우고 있다는 말로 애정을 드러냈다. 솔비는 홍어만큼은 먹을 수 없다며 장난스럽게 선을 그어 웃음을 안겼다.

결혼을 앞둔 소감도 전했다. 이규한은 “우리의 결혼 소식이 이 정도로 화제가 될 줄 몰랐다. 너무 감격스럽다”며 “앞으로 싸우지 않고 늘 솔비 님을 배려하면서 결혼 준비를 잘하겠다. 내년 4월에 예쁘게 결혼식을 올리겠다”고 밝혔다.

솔비와 이규한은 지난해 방송된 ‘오만추’ 3기에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 당시 방송에서는 최종 커플로 이어지지 않았지만, 이후 실제 연인으로 발전해 결혼이라는 결실을 앞두게 됐다.

두 사람은 내년 4월 결혼식을 올릴 예정이다. 예식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행될 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지