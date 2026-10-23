‘출근길 외투 챙기세요’…아침 기온 3도까지 ‘뚝’, 낮부터 포근해져 [오늘날씨]

금요일이자 서리가 내린다는 절기 상강(霜降)인 23일은 아침까지 쌀쌀하다가 낮부터 기온이 오르겠다. 제주도와 남부지방에는 오후부터 비가 내리겠다.

서울 광화문 사거리에서 직장인들이 출근길 걸음을 재촉하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 전국에 가끔 구름이 많겠으나 제주도는 오전부터, 남부지방은 오후부터 차차 흐려지겠다.

내륙 곳곳에는 서리가 내리고 강원 일부 지역에는 얼음이 어는 곳도 있겠다. 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어지는 만큼 건강관리에 유의해야겠다.

오후부터 제주도에 비가 내리기 시작해 밤에는 전남과 경남 남해안으로 확대되겠다.

23~24일 예상 강수량은 제주도 북부·서부를 제외한 지역 30~80㎜, 제주도 북부·서부 10~40㎜, 광주·전남과 부산·울산·경남 5~30㎜다.

아침 최저기온은 3~14도, 낮 최고기온은 18~23도로 예보됐다. 전국 대부분 지역의 아침 기온이 10도 이하로 떨어지겠으며 경기 북부와 강원 내륙 등 일부 지역은 5도 안팎까지 내려가겠다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 7도, 인천 8도, 수원 8도, 춘천 4도, 강릉 8도, 청주 8도, 대전 4도, 전주 6도, 광주 7도, 대구 8도, 부산 15도, 울산 13도, 제주 18도다.

낮 최고기온은 서울 21도, 인천 21도, 수원 21도, 춘천 20도, 강릉 19도, 청주 21도, 대전 22도, 전주 22도, 광주 23도, 대구 21도, 부산 21도, 울산 20도, 제주 23도로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다 0.5~2.0m, 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다. 먼바다의 파고는 동해 0.5~2.5m, 서해 0.5~3.0m, 남해 1.0~2.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지