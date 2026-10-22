부산교통공사 노사 단체교섭 결렬…23일 첫차부터 파업

부산교통공사 노사가 22일 단체교섭 최종합의에 이르지 못했다.

부산교통공사와 부산지하철노조는 이날 오후 노포차량기지에서 진행된 2026년 19차 단체교섭이 결렬됐다고 밝혔다.

양측은 이날 오후 3시부터 6시간에 걸친 회의 끝에 기본급 3.5% 인상과 인력충원 등에 합의했으나 '모·자회사 노사 상생 협의체에 관한 합의서(안)'의 일부 문구 조정에 이견을 보여 노조가 결렬을 선언했다.

2일 오후 부산 금정구 부산교통공사 노포차량기지 내 노동조합 대회의실에서 부산지하철노조와 부산교통공사의 2026년 19차 단체교섭이 시작되고 있다.

단체교섭 결렬에 따라 부산지하철노조는 오는 23일 첫차부터 파업에 돌입하기로 했고, 부산교통공사는 비상운영체제에 들어갔다.

다만, 해당 합의서 문구 조정에 관한 협의는 밤새 계속될 예정이다.

부산지하철노조가 파업에 돌입하게 되면 2019년 이후 7년 만이다.

실제로 파업이 이뤄지면 오는 23일부터 도시철도 열차 운행이 일부 조정된다.

1~3호선은 출퇴근 시간대에 평소와 같이 100%, 그 외 시간대는 50% 수준으로 운행된다.

출근 시간대는 오전 7시 30분부터 오전 9시까지, 퇴근 시간은 오후 5시 30분부터 오후 7시 30분까지다.

무인경전철인 4호선은 파업과 무관하게 종일 정상 운행한다.

공사는 도시철도 전 역사에 비조합원, 도시철도 보안관, 사회복무요원 등 지원인력을 배치해 승객 응대와 역사 관리에 나선다.

신호·통신·기계설비 등 기술 분야에도 내외부 인력을 추가 투입해 현장 안전 확보에 주력하기로 했다.

김태호 부산교통공사 사장은 "시민 불편을 최소화하고 조속한 노사협상 타결을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

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