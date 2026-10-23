흐릿한 시선 속 존재들… 패션 사진 관습 깨다

수영복 차림의 여성 다섯 명이 낡은 공중목욕탕에 흩어져 있다. 벽의 타일은 벗겨졌고, 여성들은 카메라 대신 각기 다른 곳을 바라본다.

미국 사진가 데보라 터브빌(1932∼2013)이 1975년 패션지 ‘보그’에 발표한 ‘배스하우스’(사진) 연작이다. 화려한 아름다움을 강조하던 당시 패션 사진과 달리 침울한 분위기를 연출해 독자들의 거센 항의를 받았다.



서울 중구 전시공간 피크닉에서 23일 개막하는 ‘데보라 터브빌: 분위기’는 패션 사진의 관습을 깨뜨린 작가의 국내 첫 개인전이다. 빈티지 프린트와 콜라주 원본 등 오리지널 작품 102점을 포함해 약 200점을 선보인다.



터브빌은 헬무트 뉴턴, 기 부르댕과 함께 1970년대 패션 사진의 새로운 흐름을 이끈 작가다. 패션 에디터로 일하다 30대 중반에 사진을 시작한 그는 옷보다 인물의 내면과 공간에 쌓인 기억에 주목했다. 낡은 건물과 흐릿한 빛, 카메라의 시선을 피하는 여성들은 그의 사진에 반복적으로 등장한다.



1981년 재클린 케네디 오나시스의 의뢰로 제작한 사진집 ‘보이지 않는 베르사유’에서도 궁전의 화려함 대신 천으로 덮인 가구와 먼지 쌓인 방을 담았다. 사진과 문학을 결합한 실험도 이어졌다. 1975년에는 사진과 손글씨를 오려 붙인 가상의 패션 잡지 ‘마키야주’를, 1990년대에는 자신이 쓴 미발표 소설을 바탕으로 130여 점의 사진 콜라주로 구성된 ‘패스포트’를 제작했다.



작가는 자신의 작업을 관통하는 개념으로 ‘분위기(atmosphere)’를 꼽았다. 그는 “나에게 분위기란 장소를 뜻하지만, 어떤 존재를 뜻하기도 한다. 분위기는 손에 잡히지 않지만 결정적으로 중요한 무엇”이라고 말했다.



2013년 사망 이후 한동안 주목받지 못했던 그의 작업은 2020년 미국 무스 컬렉션이 아카이브를 인수하면서 재평가되기 시작했다. 이번 전시도 무스 컬렉션과 협력해 마련됐다. 내년 2월28일까지.

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