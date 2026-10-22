'수영 전설' 조기성, 12년 만에 부활의 '금빛 역영'

한국 장애인수영의 전설 조기성(31·용인특례시청)이 부활의 금빛 역영을 펼쳤다.

조기성은 22일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 장애인아시안게임 수영 남자 개인혼영 150m(스포츠등급 SM4) 결승에서 2분43초36으로 가장 먼저 터치패드를 찍었다.

이 우승으로 조기성은 이번 대회 첫 금메달이자, 세 번째 메달을 수확했다. 앞서 조기성은 남자 50m 자유형과 50m 평영에서 은메달 2개를 획득했다.

이번 금메달은 조기성의 장애인아시안게임 개인 통산 2번째 금메달이다. 조기성은 2014 인천 대회 자유형 200m에서 금메달을 목에 건 뒤, 12년 만에 금메달을 품에 안았다.

대회에 앞서 조기성은 "12년 만의 금메달을 따서 돌아오고 싶다"라고 했는데, 그 바람이 이뤄졌다.

또 이날 금메달로 조기성은 장애인아시안게임 개인 통산 12번째 메달(금2·은9·동1)을 수집했다.

조기성은 지난 19일 남자 50m 자유형 은메달 후 "이번 대회에 4개 종목을 나가는데, 색깔과 상관 없이 모두 메달을 걸고 싶다. 13개가 아마 수영 선수 중 최다 메달일 것"이라고 했다.

출전한 3개 종목에서 모두 메달을 수확한 조기성은 이제 23일 오후 열리는 남자 100m 자유형 결승에서 '13번째 메달' 목표에 도전한다.

조기성은 장애인 수영의 살아있는 전설이다.

2014년 인천 장애인아시안게임으로 국제 무대에 데뷔한 조기성은 2016년 리우 패럴림픽에서 남자 자유형 50m, 100m, 200m(스포츠등급 S4)를 모두 제패, 한국 패럴림픽 사상 최초로 3관왕에 올랐다.

<뉴시스>

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